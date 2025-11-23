2025. november 23. | vasárnap | Kelemen, Klementina nevenapja
 
Koncertpromo

Calum Scott varázslatos világa az MVM Dome színpadán

Október 25-én visszatért Budapestre Calum Scott, hogy beragyogja az MVM Dome színpadát.

Tavalyi Ed Sheeran előtti fellépése nagy sikert aratott, így ígéretéhez híven visszatért hozzánk Calum Scott.

Fergeteges, varázslatos, megható estének lehettünk részesei.

Első előzenekarként Vavra Bence lépett színpadra. A fiatal énekes tehetség több helyen is felbukkant korábban. Láthattuk az X faktorban, a Sztárban, Sztárban, és a 2018-as Eurovíziós Dalfesztiválon is.  

Második fellépőnk Lusaint brit énekesnő, akik pop-soul-jazz dalaiból adott egy kis ízelítőt.

Elérkeztünk az este főszereplőjéhez. Színpadon Calum Scott és zenekara.

A 2013 óta aktív énekes már Ed Sheeran előtt is bizonyította legutóbb elképesztő hangterjedelmét. Erről ezen az estén is megbizonyosodhattunk.

Óriási szeretettel üdvözölt minket, magyar rajongókat, örül, hogy visszatérhetett Budapestre, rögtön egy tempósabb slágerével indította műsorát.

A háttérben bársony függönyszerű díszlet volt elrendezve a kivetítő körül. A zenekar pedig ez előtt egy emelvényen szóródott szét kényelmesen a színpad széltében.

A koncert első harmada akusztikus dalokkal zárult, ahol a színpad közepére egy fehér függönyt eresztettek le felülről, és világították meg sejtelmesen, a dalokhoz illő színekben.

Emellett gyertyalángokkal borították be a színpadot. Pazar látvány volt, és remekül illeszkedett az érzelmes dalok hangulatához. Ezt a szakaszt egy Whitney Houston feldolgozással zárta Calum, Whitney előtt fejet hajtva, tisztelegve, aki hatalmas példaképe. Whitney megjelent a függönyszerű kivetítőn középen, mintha duettet énekelne Calummal. Elképesztő pontossággal énekelte azokat a hangszíneket ami Whitney védjegye is egyben. Erre kevés énekes képes, Calum ezt is hozza kisujjból kirázva. Az érzelmes, lírai dalokat tempós, táncolós dalok követték.

Calum egy western kalapot is felvett az egyik dal kedvéért, ahol duettet énekelt hölgy partnerével.

A dalok között sok történetet is mesélt saját életéből. Például, hogy régen szorongással küzdött többek között, és ne féljünk segítséget kérni, ha bármi lelki problémánk akad. Pár mondatot is megtanult magyarul, mint a „Szeretlek mindnyájatokat” ami nem egyszerű még anyanyelvünkön sem, nagyon kedves gesztus volt ez is tőle, pláne, hogy könnyekig hatódott közben a reakciónktól, és hogy ennyien eljöttünk a koncertjére pénzt és időt áldozva, ahogy ő fogalmazott.

Természetesen a legnagyobb slágereket a végére hagyta, itt már az ülő rész egyes pontjain is táncra perdült a közönség egy része.

Varázslatos, megható este részesei lehettünk, reméljük, hamarosan visszatér hozzánk az énekes.

A szervezésért köszönet a Koncertpromo csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:
1. Avenoir (lntro)
2. God Knows
3. Roots
4. At Your Worst
5. What I Miss Most
6. Rhythm Inside
7. No Matter What
8. Gone
9. Mad
10. Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) (Whitney Houston cover)
11. Peripheral Vision
12. Unsteady
13. Where Are You Now (Lost Frequencies cover
14. Whistle (Jax Jones & Calum Scott song)
15. One More Drink
16. Biblical
17. Die for You
18. Lighthouse
Encore:
19. You Are the Reason
20. Dancing on My Own (Robyn cover)

[2025.11.23.]

