André Rieu 2026 ismét visszatér Magyarországra - jegyek itt

Az elmúlt évek óriási sikerei után, 2026. október 16-án a világhírű hegedűművész és karmester, André Rieu ismét visszatér az MVM Dome színpadára.

André Rieu napjaink egyik legsikeresebb előadója: világszerte 40 milliónál is több albumot adott el, koncertjeit évente több százezren látogatják, és turnéi rendszerint arénákat töltenek meg Santiagótól Abu Dhabiig. Az előadó több mint százfős stábbal járja a világot, amelyben séfek, orvos és személyi edző is helyet kap. A holland szupersztárnak 22 milliónál is több követője van a Facebookon, Instagramon, TikTokon és YouTube-on, miközben havonta több mint 2 millióan hallgatják a Spotify-on.

2026-ban a közönség ismét egy varázslatos és sokszínű koncertprogramra számíthat, amelyben opera, slágerek, musicalrészletek, filmzenék, örökzöld klasszikusok és természetesen felejthetetlen keringők is helyet kapnak. Rieu koncertjei nemcsak a magával ragadó zenéjükkel bűvölik el a közönséget, hanem humoros, közvetlen színpadi jelenléttel is. A gyönyörű jelmezek, a lenyűgöző díszletek és a látványos fénytechnikák minden korosztály számára különleges élményt nyújtanak.

Legújabb albuma, a “The Sound of Heaven”, ismét magasra teszi a mércét. A lemez Händeltől Andrew Lloyd Webberig, Puccinitől az ABBA-ig, Charles Gounod-tól John Williamsig kínál gazdag válogatást: hallhatók részletek például Az Operaház fantomjából, A muzsika hangjából, a West Side Storyból, valamint filmzenék a Star Wars-ból és a Titanicból. Az albumon helyet kaptak klasszikus művek is, például Charles Gounod “Benedictus”-a és Karl Jenkins szerzeményei. A kiadvány egy bónusz DVD-t is tartalmaz a legszebb koncertpillanatokkal, és elérte a német klasszikus toplista első helyét.

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
