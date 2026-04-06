André Rieu 2026 ismét visszatér Magyarországra - jegyek itt

André Rieu 2026 ismét visszatér Magyarországra
Az elmúlt évek óriási sikerei után, 2026. október 16-án a világhírű hegedűművész és karmester, André Rieu ismét visszatér az MVM Dome színpadára.
André Rieu napjaink egyik legsikeresebb előadója: világszerte 40 milliónál is több albumot adott el, koncertjeit évente több százezren látogatják, és turnéi rendszerint arénákat töltenek meg Santiagótól Abu Dhabiig. Az előadó több mint százfős stábbal járja a világot, amelyben séfek, orvos és személyi edző is helyet kap. A holland szupersztárnak 22 milliónál is több követője van a Facebookon, Instagramon, TikTokon és YouTube-on, miközben havonta több mint 2 millióan hallgatják a Spotify-on.
2026-ban a közönség ismét egy varázslatos és sokszínű koncertprogramra számíthat, amelyben opera, slágerek, musicalrészletek, filmzenék, örökzöld klasszikusok és természetesen felejthetetlen keringők is helyet kapnak. Rieu koncertjei nemcsak a magával ragadó zenéjükkel bűvölik el a közönséget, hanem humoros, közvetlen színpadi jelenléttel is. A gyönyörű jelmezek, a lenyűgöző díszletek és a látványos fénytechnikák minden korosztály számára különleges élményt nyújtanak.
Legújabb albuma, a “The Sound of Heaven”, ismét magasra teszi a mércét. A lemez Händeltől Andrew Lloyd Webberig, Puccinitől az ABBA-ig, Charles Gounod-tól John Williamsig kínál gazdag válogatást: hallhatók részletek például Az Operaház fantomjából, A muzsika hangjából, a West Side Storyból, valamint filmzenék a Star Wars-ból és a Titanicból. Az albumon helyet kaptak klasszikus művek is, például Charles Gounod “Benedictus”-a és Karl Jenkins szerzeményei. A kiadvány egy bónusz DVD-t is tartalmaz a legszebb koncertpillanatokkal, és elérte a német klasszikus toplista első helyét.
