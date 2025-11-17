Az IL VOLO visszatér Budapestre!

Alig hogy elcsendesedtek az idei budapesti koncertjük hangjai, máris remek hírünk van a rajongóknak: az IL VOLO 2027. október 17-én ismét Magyarországra érkezik. A világhírű olasz pop-opera trió – Piero Barone, Ignazio Boschetto és Gianluca Ginoble – újra az MVM Domeban lép fel, ahol egy nagyszabású, érzelemdús esttel varázsolják el a közönséget.

A három énekes idén is rendkívül erős műsorral érkezett Budapestre: klasszikus áriák, filmes dallamok és saját slágereik különleges válogatása csendült fel, amelyet meghívott vendégművészek tettek még különlegesebbé. Az idei koncert sztárvendégei Péterffy Lili és a svájci crossover csellista, JODOK CELLO voltak, akik tovább gazdagították az est hangulatát.

A 2027-es visszatérés alkalmával a rajongók ismét számíthatnak az IL VOLO-ra jellemző eleganciára, a három hang felejthetetlen összhangjára és az olasz zene varázslatos világára.

Az elmúlt években a formáció új dalokkal is erősítette repertoárját: legújabb albumuk, az Ad Astra (International Edition) öt új szerzeménnyel jelent meg – köztük a Capolavoro angol verziójával –, míg a Tra le onde című kislemezük tökéletesen illeszkedik a trió egyedi hangzásához. Ezek az újdonságok, valamint a megújult koncertprodukció biztosítják, hogy a 2027-es budapesti fellépés további meglepetésekkel újabb kiemelkedő élményt kínáljon.

Az IL VOLO tehát 2027-ben ismét elhozza Budapestre az olasz szenvedélyt az MVM Dome színpadára.

A jegyértékesítés 2025. november 17-én indul.

