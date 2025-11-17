2025. november 18. | kedd | Jenő nevenapja
 
Il Volo

Az IL VOLO visszatér Budapestre!

Alig hogy elcsendesedtek az idei budapesti koncertjük hangjai, máris remek hírünk van a rajongóknak: az IL VOLO 2027. október 17-én ismét Magyarországra érkezik. A világhírű olasz pop-opera trió – Piero Barone, Ignazio Boschetto és Gianluca Ginoble – újra az MVM Domeban lép fel, ahol egy nagyszabású, érzelemdús esttel varázsolják el a közönséget.

A három énekes idén is rendkívül erős műsorral érkezett Budapestre: klasszikus áriák, filmes dallamok és saját slágereik különleges válogatása csendült fel, amelyet meghívott vendégművészek tettek még különlegesebbé. Az idei koncert sztárvendégei Péterffy Lili és a svájci crossover csellista, JODOK CELLO voltak, akik tovább gazdagították az est hangulatát.

A 2027-es visszatérés alkalmával a rajongók ismét számíthatnak az IL VOLO-ra jellemző eleganciára, a három hang felejthetetlen összhangjára és az olasz zene varázslatos világára.

Az elmúlt években a formáció új dalokkal is erősítette repertoárját: legújabb albumuk, az Ad Astra (International Edition) öt új szerzeménnyel jelent meg – köztük a Capolavoro angol verziójával –, míg a Tra le onde című kislemezük tökéletesen illeszkedik a trió egyedi hangzásához. Ezek az újdonságok, valamint a megújult koncertprodukció biztosítják, hogy a 2027-es budapesti fellépés további meglepetésekkel újabb kiemelkedő élményt kínáljon.

Az IL VOLO tehát 2027-ben ismét elhozza Budapestre az olasz szenvedélyt az MVM Dome színpadára.

A jegyértékesítés 2025. november 17-én indul. 

[2025.11.17.]

[2025.11.17.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
