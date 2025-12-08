2025. december 10. | szerda | Judit nevenapja
 
Egy éve a mozikban: Hogyan tudnék élni nélküled? - Újabb rekordot döntött a zenés romantikus vígjáték

Budapest, 2025. december 5. - Tavaly december 12-én mutatták be a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés romantikus vígjátékot, amely Demjén Ferenc ikonikus slágereire építve a kilencvenes évek balatoni nyarainak hangulatát, fiatalságot, szerelmet és humort hozta el a vászonra. A film a magyar mozi történetében évtizedek óta példátlan sikert aratott: több mint egymillió hazai néző váltott rá jegyet, és egy teljes éve, immár 52. hete műsoron van – ezzel újabb rekordot döntve a kortárs magyar alkotások között. Sokan vannak, akik még most is jegyet váltanak, hogy lássák a Kuplung együttes romantikus nyári kalandjait. 

- A „Hogyan tudnék élni nélküled?” rég nem látott magasságokba emelte a hazai alkotások nézőszám rekordját. Ez a film korra, nemre, világnézetre való tekintet nélkül egyesítette a magyar filmrajongókat a vásznak előtt. A látogatók sokszor együtt énekelték a dalokat a mellettük ülővel, vagy akár több tucatszor újranézték más és más partnerrel. Örömmel tapasztaltuk, hogy szlogenünk életre kelt, hisz ennek a romantikus musicalnek köszönhetően majd 2 órára a mozi tényleg mindenkit összehozott. – nyilatkozta az újabb rekord kapcsán Buda Andrea a Cinema City Magyarország Marketing és PR igazgatója.

A produkció titka a közönség szeretetében rejlik. A fiatal szereplők története, a balatoni életérzés és Demjén Ferenc örökzöld slágereinek újraértelmezése olyan nosztalgikus, mégis friss élményt kínál, amelyhez generációk kapcsolódnak. A mozi egyszerre idézi meg a kilencvenes évek hangulatát és szólítja meg a mai fiatalokat, köszönhetően a szereplőgárdának: Törőcsik Franciska, Ember Márk, Marics Peti, Márkus Luca, Kirády Marcell és Kovács Harmat az új generáció sztárjaiként vonzzák a közönséget a filmszínházakba.

- Nagyon büszke vagyok rá, hogy újabb rekordot döntött a film, hiszen az elmúlt évtizedekben nem volt példa arra, hogy egy alkotás egy évig folyamatosan a mozik kínálatában szerepeljen. Ennek a sikernek pedig egyszerű oka van: a nézők kiapadhatatlan szeretete és érdeklődése, ami újra meg újra megtöltötte a mozitermeket. Köszönettel tartozom nekik és természetesen alkotótársaimnak és minden kollégámnak, akik a produkció létrejöttében közreműködtek. – nyilatkozta Kirády Attila, a film producere.

Az elmúlt egy évben a Hogyan tudnék élni nélküled? nemcsak a nagyvárosi multiplexekben, hanem vidéki mozikban is folyamatosan műsoron maradt. Nyáron a kertmozik igazi slágere volt: a csillagos ég alatt országszerte különösen nagy sikert aratott, és sokak számára vált az évszak egyik meghatározó élményévé. A közönség újra és újra visszatért, sokan többször is megnézték, mások családtagjaiknak vagy barátaiknak ajánlották.

A produkció mögött álló alkotók számára ez a kitartó érdeklődés a legnagyobb elismerés: a nézők döntése tartotta életben a filmet. A jubileum alkalmából nyereményjátékot hirdettek a filmet továbbra is moziban nézők számára, a szerencsések filmes relikviákat és exkluzív forgatás látogatást nyerhetnek, ha az évforduló hetében (december 4-10.) váltott mozijegyükkel pályáznak. Az első rész is műsoron marad, 2026. februárjában pedig érkezik a film színházi adaptációjának bemutatója az Erkel Színházban, amire már most hatalmas az érdeklődés. Hamarosan véget érnek a második rész forgatásai, hogy jövőre újabb érzelmes, szórakoztató filmmel vegyék le a nézőket a lábukról a mozikban, természetesen a folytatásban is Demjén Ferenc csodálatos slágereivel.

[2025.12.08.]

