2025. december 13. | szombat | Luca, Otília nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

A hardcore nem tágít, és mindenkit befogad

A Terror megunhatatlan, főleg, ha még a technika is mellettük szól. Terror (US, Death Before Dishonor (US), Risk It (DE), Last Hope (BG), Dürer kert, december 4.

Amióta kifejlődött a zenei beállítottságom hiszem, hogy a hardcore, hardcore-punk világánál nincs őszintébb irányzat. Bőven volt lehetőségem követni a hardcore fejlődésének elmúlt 30 évét, és azt kell mondjam, az old-school vonal mit sem változott. Az intenzitás, a mindent elsöprő energikusság az egyik legfőbb ismérve a 80-as évekre visszanyúló lázadó zenei világnak. Akárhányszor nézem meg az Agnostic Frontot, a Suicidal Tendenciest, a Sick of it All-t, rá kell ébredjek, hogy a hardcore örök és elpusztíthatatlan.

Ezen érzés lett úrra rajtam a múlt heti Dürer kertes bulin, a kaliforniai Terror jelenléte alatt. Scott Vogel bandája ugyan újhullámosnak tekinthető az említett „ősökhöz” képest, de hatásossága alapján nem marad el tőlük. Egészen biztosan kevesen voltak a Dürer kertben azok, akik legalább háromszor látták élőben a 2002-ben alapított bandát. Hogy honnan veszem ezt? Egyszerű: divatból, unaloműzés gyanánt senki nem vesz jegyet egy hardcore klubbulira. 

Megszámolni is nehéz lenne, hányszor és milyen különböző helyeken volt szerencsém a már nyolc nagylemezt kiadó Terrorhoz, de talán most volt a leghatásosabb.
Persze ne szaladjunk ennyire előre. Az estét két európai, a bolgár Last Hope, valamint a német Risk It kezdte, és egyikük sem lógott ki a sorból. Az este ezen szakaszában azonban még nem rántott be a szokásos hardcore anarchia, azt a bostoni Death Before Dishonor érte el. 
Bryan Harrisék minden szempontból hűek nevük katonai jelentéséhez: vagyis inkább meghalnának, minthogy megszégyenüljenek.  A DBD alaposan előmelegített a Terrorhoz, NFL falembertől látott keménységet hoztak, kő kövön nem maradt.

Majd érkeztek Vogelék, akik egy szinttel még magasabbra kapcsoltak, akármerre néztem, mindenki torka szakadtából üvöltötte a refréneket.  Ebből én sem akartam kimaradni, hiába a jócskán kiszáradt, józan torkom, felkapott a Terror szele és elhajított a sztratoszféráig.
Az alig 45 perces – amúgy bővel kielégítő -, szokványos hardcore etap hangzása is csúcsra volt járatva. Hiánytalanul elhangzottak a legnagyobb Terror hardcore-himnuszok, Vogel pedig a tőle elvárható szuggesztív formáját hozta, mély beleéléssel minden nótába.  Semmi nem marad el: stage diving, folyamatos circle pit.  

Ezen az estén a hardcore szelleme belengte a Dürer nagytermét, és mindenkit energiával feltöltve engedett útjára.   A konklúzió ugyanaz volt számomra, mint a tiszavirág életű Toxic Weekend fesztivál után: a Terrorban nem csalatkozhatunk, bármikor megér egy misét. 
  

 


 

 

 

 

 

 

[2025.12.13.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Megvan a Megasztár 2025 nyertese
Bravó! Magyar zenei sikerek Amerikában
"az egész testem teljesen libabőr végig." - tarol L. L. Junior újdonsága
A Battle Beast december elején érkezik a Barba Negrába
Újabb énekes esett ki az X-faktorból november 29-én
Remek lehetőség gyerekeknek
Bejelentette világkörüli turnéját a New York-i Postmodern Jukebox
Lelki élet a hajlakkok között - visszatér az Acélmagnóliák
Folytatták! A zene, ami hidakat épít
Lángolt az MVM Dome - Parkway Drive koncerten jártunk
A OneRepublic ismét meghódítja Budapestet
János vitéz 150 - jubileumot ünnepelt a Déryné Társulat
A családon belüli erőszak transzgenerációs traumáját dolgozza fel a Láthatáron Csoport a Szkénében
Cukik és hogy hörögnek - A Hanabie. zúzott ismét Budapesten

Családias este egy zseniális gitárossal - Kékkői Zalán koncertjén jártunk 
November 29-én...

Egy bizarr elme örök ragyogása
Mi az? Mindennel szembe megy, amit manapság bármennyire is...
Helloween koncert volt Budapesten - megnéztük!
Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
Cowboyok, punkok, vámpírok, glam és goth and roll a Barba Negraban - 69 Eyes / D-A-D koncerten jártunk
A gótikus metal egyik alappillére a Barba Negraban - Lacuna Coil koncerten jártunk 
A MONO visszatért Budapestre - megnéztük
beszámolók még