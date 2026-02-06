2026. február 6. | péntek | Dorottya, Dóra nevenapja
 
Zabálják a rajongók: Azonnal a lista élére lőtt Belano és a BSW új közöse

Szinte a semmiből robbantott bankot a 2025-ös év egyik legnagyobb felfedezettje és a népszerű rapcsapat: a február elsején debütált BULLSHIT című daluk napok alatt a YouTube legfelkapottabb videója lett.

 

 

Letarolta a netet az új sláger

Alig néhány nappal a premier után máris a magyar YouTube-trendek élére ugrott Belano és a BSW közös dala, a BULLSHIT. A videóklip nézettsége villámgyorsan kúszik felfelé: a február 1-jei megjelenés óta már közel 700 ezer megtekintésnél jár, ezzel pedig a felkapott zenék listájának vitathatatlan első helyezettje. A közönség reakciója nem maradt el, a kommentelők és a rajongók máris az év egyik legnagyobb bulihimnuszaként emlegetik a szerzeményt.

X-Faktor győztesből slágergyáros

A dal sikerében oroszlánrésze van Tyukodi Bélának, azaz Belanónak, aki a 2025-ös X-Faktor győzteseként robbant be a köztudatba. A tehetségkutatóban Tóth Andi mentoráltjaként feltűnt előadó most a BSW-vel (Sziklai Mátyás és Ferenczei Gábor) állt össze, hogy egy szókimondó, fülbemászó refrénnel („Ellopta a szívemet egy cigánylány / A lába szanaszét a szerelem bullshit”) hódítsák meg a közönséget. A közös munka gyümölcse élőben is hallható lesz hamarosan: Belano vendégfellépőként csatlakozik a BSW február 13-i Aréna koncertjéhez.

Profi stáb a siker mögött

BULLSHIT hangzásvilágáért a hazai zeneipar egyik legfoglalkoztatottabb producere, SMiTHMUSiX (Kovács Norbert) felelt, aki a zenét és a mixet is jegyzi. A látványos videóklipet Kronavetter László és Sziklai Mátyás rendezte, a képi világot pedig Szirtes Mátyás operatőr és Gulyás Endre gaffer munkája teszi teljessé. A klipben feltűnő modellek – köztük Csipak Zsuzsanna és Katzenbach Andrea – és a statiszták hada gondoskodik a hamisítatlan bulihangulatról, amelyet az Astro Music Group gondozásában láthat a közönség.

[2026.02.06.]

