Az Elhiszem a rózsaszín felhők közül üzen: így hangzik a szerelem legszebb formája

Becca legújabb szerzeményében a szerelem tiszta, boldog pillanatait énekli meg – az „Elhiszem” lágy hangszerelésével és őszinte hangulatával egy érzelmi vallomás a rózsaszín felhő mögül.

A könnyed akusztikus bevezető már első alkalommal felkelti a hallgatóság figyelmét. Ezt követően a lágy hangszerelés olyan hangulatot teremt, aminek nagyon is jól áll a érzelmes szöveg.



Minden ember másként éli meg a szerelmet. Valakinek a biztonságot, nyugalmat és csendet, másnak a fellegeket és a rengeteg pillangót ad az érzés. A Házasság Első Látásra műsorából megismert Becca az utóbbiból merített ihletet legújabb megjelenéséhez.

„Talán ez az első, ténylegesen szerelmes megjelenésem. Olyan időszakomban született, amikor éppen a rózsaszín felhő közepén csücsültem és azt éreztem, minden gyönyörű körülöttem. Nagyon erős érzések és jó emlékek kötnek hozzá. Általában mindig valakihez kötöm a dalaimat, ez pedig az „Elhiszem” esetében sincs másképp. A kapcsolatomból merítve tudtam minden érzésemet beleadni ennek a dalnak a feléneklésébe” – mondta Becca.

A korábban sminkmesterként ismert Rebeka életét közel öt éve fertőzte meg a színpad. Ekkor fogott először mikrofont és érezte, hogy megtalálta azt, amit keresett.

„A kisgyermeki énem vágyait a sminkiparban már beteljesítettem. Így most a felnőtt Becca álmait szeretném megvalósítani, aki szeretett volna valami újat az életében, ami kihívásokkal és célokkal jár. Nem utolsósorban pedig motivál. Ez pedig a mostani dalomon is hallható. Sokáig csak egy félkész projekt volt, azonban éreztem, hogy dolgom van még vele, így lényegében a fiók mélyéről húztam elő. Szeretném, ha tudnák az emberek, hogy ez is én vagyok, ahogyan az összes többi zeném is” – mesélte az énekesnő, akinek a szövegeiben barátnője, Nemazalány is rendre közreműködik.

[2026.03.17.]