Az Elhiszem a rózsaszín felhők közül üzen: így hangzik a szerelem legszebb formája
Becca legújabb szerzeményében a szerelem tiszta, boldog pillanatait énekli meg – az „Elhiszem” lágy hangszerelésével és őszinte hangulatával egy érzelmi vallomás a rózsaszín felhő mögül.
A könnyed akusztikus bevezető már első alkalommal felkelti a hallgatóság figyelmét. Ezt követően a lágy hangszerelés olyan hangulatot teremt, aminek nagyon is jól áll a érzelmes szöveg.
Minden ember másként éli meg a szerelmet. Valakinek a biztonságot, nyugalmat és csendet, másnak a fellegeket és a rengeteg pillangót ad az érzés. A Házasság Első Látásra műsorából megismert Becca az utóbbiból merített ihletet legújabb megjelenéséhez.
„Talán ez az első, ténylegesen szerelmes megjelenésem. Olyan időszakomban született, amikor éppen a rózsaszín felhő közepén csücsültem és azt éreztem, minden gyönyörű körülöttem. Nagyon erős érzések és jó emlékek kötnek hozzá. Általában mindig valakihez kötöm a dalaimat, ez pedig az „Elhiszem” esetében sincs másképp. A kapcsolatomból merítve tudtam minden érzésemet beleadni ennek a dalnak a feléneklésébe” – mondta Becca.
A korábban sminkmesterként ismert Rebeka életét közel öt éve fertőzte meg a színpad. Ekkor fogott először mikrofont és érezte, hogy megtalálta azt, amit keresett.
„A kisgyermeki énem vágyait a sminkiparban már beteljesítettem. Így most a felnőtt Becca álmait szeretném megvalósítani, aki szeretett volna valami újat az életében, ami kihívásokkal és célokkal jár. Nem utolsósorban pedig motivál. Ez pedig a mostani dalomon is hallható. Sokáig csak egy félkész projekt volt, azonban éreztem, hogy dolgom van még vele, így lényegében a fiók mélyéről húztam elő. Szeretném, ha tudnák az emberek, hogy ez is én vagyok, ahogyan az összes többi zeném is” – mesélte az énekesnő, akinek a szövegeiben barátnője, Nemazalány is rendre közreműködik.
[2026.03.17.]
Megosztom:
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.