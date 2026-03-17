Az Elhiszem a rózsaszín felhők közül üzen: így hangzik a szerelem legszebb formája

Becca legújabb szerzeményében a szerelem tiszta, boldog pillanatait énekli meg – az „Elhiszem” lágy hangszerelésével és őszinte hangulatával egy érzelmi vallomás a rózsaszín felhő mögül.

A könnyed akusztikus bevezető már első alkalommal felkelti a hallgatóság figyelmét. Ezt követően a lágy hangszerelés olyan hangulatot teremt, aminek nagyon is jól áll a érzelmes szöveg.

Minden ember másként éli meg a szerelmet. Valakinek a biztonságot, nyugalmat és csendet, másnak a fellegeket és a rengeteg pillangót ad az érzés. A Házasság Első Látásra műsorából megismert Becca az utóbbiból merített ihletet legújabb megjelenéséhez.

„Talán ez az első, ténylegesen szerelmes megjelenésem. Olyan időszakomban született, amikor éppen a rózsaszín felhő közepén csücsültem és azt éreztem, minden gyönyörű körülöttem. Nagyon erős érzések és jó emlékek kötnek hozzá. Általában mindig valakihez kötöm a dalaimat, ez pedig az „Elhiszem” esetében sincs másképp. A kapcsolatomból merítve tudtam minden érzésemet beleadni ennek a dalnak a feléneklésébe” – mondta Becca.

A korábban sminkmesterként ismert Rebeka életét közel öt éve fertőzte meg a színpad. Ekkor fogott először mikrofont és érezte, hogy megtalálta azt, amit keresett.

„A kisgyermeki énem vágyait a sminkiparban már beteljesítettem. Így most a felnőtt Becca álmait szeretném megvalósítani, aki szeretett volna valami újat az életében, ami kihívásokkal és célokkal jár. Nem utolsósorban pedig motivál. Ez pedig a mostani dalomon is hallható. Sokáig csak egy félkész projekt volt, azonban éreztem, hogy dolgom van még vele, így lényegében a fiók mélyéről húztam elő. Szeretném, ha tudnák az emberek, hogy ez is én vagyok, ahogyan az összes többi zeném is” – mesélte az énekesnő, akinek a szövegeiben barátnője, Nemazalány is rendre közreműködik.

[2026.03.17.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
Legolvasottabb cikkek

Ámokfutó idők: Hortobágyi kálvária a József Attila Színházban
Semmi közöd hozzá? Orbán Erika novellái mégis a te lelkedet szúrják át!
Axel Rudi Pell: áprilisban a friss lemezt is elhozzák Budapestre
Márciusban érkezik az AWS, Madách 2.0 koncertfelvétele
Punkmellény ment cicaotthont: Greg jótékonysága a Dürerben!
A nagystílű székely torreádor: Molnár Levente is színre lép a Carmenben
Duplán robban a Kuplung az Arénában!
Csellócentrikus lírai rockzene - Létezel: Dal- és klippremier a bemutatkozó EGEDY produkciótól
Parádés szereposztással érkezik a Centrál Színházba A Macskalápon
Nagyszínpadi premier: Black Comedy a Thália Színházban
Telt házas koncert a koreai Omega X-en
Már a mozikban a Mambo Maternica - közönségtalálkozók országosan
KAMELOT: jön a Dark Asylum World Tour! 
Három hónap és újra itt a Csinibaba Táncdalfesztivál!
Március 5-én Budapestre ér a Visions of Atlantis és a Warkings közös turnéja!
Fél évszázad heavy-metal: 50 éves jubileumi turnéval jön az Accept!
Vörös Attila lett a Tankcsapda új gitárosa
Erkel Fesztivál: Országos Musical Színjátszó Találkozót hirdet a musicalszínház
Már 46 000 határon túli magyarhoz ért el a Határtalan Program
 
BETON - KURTA dal- és klippremier

Harrinc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
Február 14-én harminc esztendős fennállásuk jubileumi ünnepi koncertjét adta a Hooligans zenekar az Arénában, mi pedig megnéztük. Azóta is a hatása alatt vagyunk a két...

Vikingek és „happy metal” - Ensiferum koncerten jártunk
Január 25-én visszatértek hozzánk...
Rabok legyünk vagy szabadok? - örök kérdés egy örök darabban
Telt házas koncert a koreai Omega X-en
Amerika, jégkorong, fiúbanda gitár és dobszólók - Big Time Rush koncertem jártunk
Kalóz-folk-mulatós metal este a Barba Negraban
Angyali szimfonikus metal est a Barba Negraban - Beyond the Black koncerten jártunk
beszámolók még