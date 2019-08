Legszebb magyar szerelmes dalok 1. - Milliók kedvence ez a felvétel, ajánljuk! A szerelmes dalok mindig is életünk részét képezték. Ezért összeállításunkban egyenként mutatjuk meg a hazai romantikus kedvenceket. Jöjjön most az Apostol - Nehéz a boldogságtól búcsút venni alkotása. Az előadóról: 1970-ben alakultak Budapesten. Felléptek Salgótarjánban az amatőr könnyűzenei fesztiválon, ahol aranydiplomát nyertek. Először ideiglenes működési engedéllyel kezdtek játszani Balatonföldváron, a Balatongyöngye étteremben. A felállás ekkor a következő volt: - Németh Zoltán (zongora, zenekarvezető)

- Debreceni László (basszusgitár)

- Deák János (szaxofon)

- Kozma András (gitár)

- Szalánczy Ferenc (harsona)

- Peterdi Mihály (dob) Deák Béla gitáros 1970 őszén került a csapatba, a dobos pedig Nagy Béla lett. Szerepeltek a Fővárosi Tanács Gerlóczy utcai klubjában, valamint a Műszaki Egyetem Vár-klubjában is. Ugyanezen ősszel meghirdettek egy országos könnyűzenei fesztivált, melynek 1971 májusában Salgótarjánban került megrendezésre a döntője. Decemberben csatlakozott hozzájuk Deák Mihály (dob), 1971 januárjában pedig Deseő Attila (szaxofon).



Miután a salgótarjáni döntőn győzelmet arattak, Georgie Fame-mel és Alan Price-szal közösen léptek fel a Kisstadionban. Ekkortájt kezdett körvonalazódni a zenekar stílusa. Jazzrockot játszottak, példaképeik a Chicago és a Blood, Sweat and Tears volt, igyekeztek ezek hangzásás és színvonalát átvenni.



Részlet a dalból: "Nehéz a boldogságtól búcsút venni,

Lehet, hogy én még sem teszem.

Ki fogom várni, amíg csak eljössz,

Addig is rád emlékezem. Nehéz a boldogságtól búcsút venni,

Most mégis indulok tovább,

Sokáig nem lesz köztünk most már semmi,

Addig is emlékezem rád."



