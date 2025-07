Amerika Grammy díjas keresztény metal bandája a Budapest Parkban Június 10-én Amerika legnépszerűbb keresztény metal zenekara adott koncertet a Budapest Parkban. Az este előzenekaraként a 2022-ben alakult post/hardcore/keresztény metal banda, a Mennydörgés lépett fel. Nemes Dávid egyedi, erőteljes hangja magával ragadott minket bő fél órára, és természetesen a zenekar is odatette magát mind gitár, mind dobszólók terén. Fő bandaként is érdemes megnézni őket. Kis szünet és átszerelés után máris következtek az este főszereplői, színpadon a Skillet zenekar.

A Grammy díjas keresztény metal banda 1996-ban alakult, azóta töretlenül haladnak a siker útján.

John Cooper énekes és Korey Cooper (gitár, billentyűk, vokál) házaspár, valamint Seth Morrison (gitár), és Jen Ledger (dob) a csapat oszlopos tagjai. Skillet és Mennydörgés koncert képekben - klikk a fotóra Tavaly novemberben jelent meg a zenekar legutóbbi albuma, erről ugyan csak három dalt tettek a setlistbe, de azt frappánsan elhelyezve, mint például a „Showtime” daluk, amivel berobbantak a színpadra. Óriási tombolda vette kezdetét, minden volt itt sikítástól éneklésen át az ugrálásig. A dalokat kívülről énekeltük végig két órán át. John beszédes kedvében volt, sokat kommunikált velünk, a nagyérdeművel. Ahányszor jönnek, egyre nagyobb helyen játszanak, és ezért rendkívül hálásak. Keresztény metalról lévén szó, a dalszövegek is ehhez méltóak természetesen. Az egyik dalt az első sor közepén helyet foglaló giga rajongónak ajánlotta fel, aki mindenhova követi a zenekart, és barátságban is van velük, mindemellett máj transzplantáción esett át, és meggyógyult, felépült belőle istennek hála. A színpadkép óriási kivetítő a háttérben, itt a daloknak megfelelő vizuál futott. Elképesztő energiával játszott a zenekar, a dobos hölgyet egy emelvényre helyezték, a színpad közepén pedig led lámpák villogtak arcunkba. John az éneklés, szaladgálás és basszusgitározás mellett olykor videózott minket telefonjával. A színpad hátuljában két mozgó emelvényt is elhelyeztek, amikre minden második-harmadik dalnál felálltak vetésforgóba a zenekar tagok, és a magasba emelkedve zúztak tovább. A gitárok mellett bizonyos daloknál a cselló is előkerült. John felhívta a figyelmet, hogy nem szégyen segítséget kérni pánik betegség, szorongás, valamint egyéb problémák esetén, mint a magány, a depresszió, a harag, a keserűség. Ennek a „levezetésére” írták a „Sick of it” dalt. Ennek a refrénjét is tömegesen kántáltuk John „karmesterkedésével”. A koncert végére pedig „összegereblyézték” nekünk az összes nagy slágert, amiket mindannyian imádunk („Hero, Resistance, Not gonna Die” teljesség igénye nélkül), legalábbis a reakciókból ítélve, mivel mindenki üvöltve énekelte őket. A végére már levegőt nem kaptam én sem az ugrálástól és kiabálva dalolászástól. Remélem, hamarosan visszatérnek, mindig tuti biztosak lehetünk benne, hogy óriási bulit csap a zenekar. A szervezésért köszönet a Live Nation Hungary csapatának! Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri Videók Setlist:

1. Showtime

2. Feel Invincible

3. Rise

4. Awake and Alive

5. Sick of It

6. Legendary

7. Ash in the Wind (Part of it (mashup)

8. Never Surrender (Partof it (mashup)

9. Whispers in the Dark

10. Lions

11. Those Nights

12. Hero

13. Not Gonna Die

14. Unpopular

15. Psycho in My Head

16. Comatose

17. Monster

Encore:

18. The Resistance [2025.07.11.] Megosztom: