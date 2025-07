A világ egyik legelismertebb kortárs zongoraművésze Budapesten koncertezett Ludovico Einaudi, a világ egyik legelismertebb kortárs zeneszerzője és zongoraművésze május végén Budapesten, az MVM Dome színpadán lépett fel. A koncerten Einaudi életművének legsikeresebb szerzeményei mellett az új, „The Summer Portraits” című albumának dalait is hallhatta a közönség. Két óra meghittség és zenével telt lecsendesülés, ezt adta a közönségnek az olasz zeneszerző. Einaudi munkássága filmzenék, klasszikus művek és avantgárd kompozíciók egyedülálló ötvözete, amely az elmúlt évtizedekben emberek millióit terelte a kortárs zene rajongás iránt. Az olasz zeneszerzőt olyan filmek tették világhírűvé, mint a The Father és a Nomadland, amelyek mind Oscar- és BAFTA-díjakat nyertek, valamint az Életrevalók című francia film, amelyben zenéje meghatározó szerepet játszik. Az ifjú kori Einaudinak édesanyja adta meg az iránymutatást a zenei pálya iránt. Kezdetben a torinói zeneiskolában, majd a milánói Giuseppe Verdi Konzervatóriumban tanult. Karrierjét, mint klasszikus zeneszerző kezdte, majd elkezdte összevegyíteni a klasszikus zenét más zenei stílusokkal, mint a pop, rock vagy a világzene. Az idén 70 éves zeneszerző, zongorista nem a látványelemekből építkezik. Az ő show-ja maga a zene. A fény akkor a legszebb a színpadon, amikor csak az ujjai látszódnak a zongorán. A varázslathoz néha a csend is elég. Az a fajta csend, ami egyetlen zongorából szól, miközben a telt házas MVM Dome közönsége pisszenéstelenül hallgat. Talán erre használják azokat a jelzőket, hogy felemelő, lebilincselő, magával ragadó. „A zene számomra az élet legszebb pillanatait ragadja meg” – nyilatkozta Einaudi legújabb albumáról, a The Summer Portraits-ról, amely személyes élményeit egyetemes üzenetekké alakítja. Aki a budapesti koncertjén ezt átélte újra és újra visszavágyik majd, abba a világba, amit Einaudi és a zongorajátéka ad. M. Adri [2025.07.23.] Megosztom: