Guns N’ Roses koncert Budapesten: három és fél óra a rock történelem főutcáján Július 15-én a Guns N’ Roses ismét Budapestre érkezett. A Puskás Arénában újra élőben zakatolt a Nightrain. Három és fél órás koncert, Slash zseniális szólói, 32 dal. Azok a dalok, amiket három évtizede egész generációk ordítanak teli torokból: Welcome to the Jungle. A Guns N’ Roses negyedszer játszott Magyarországon, és ismét bebizonyította, hogy a rock and roll nem öregszik velünk – legfeljebb tempót vált. Furcsa felvezetés: hiphop a rock előtt A Guns N’ Roses előtt az amerikai hiphop formáció, a Public Enemy lépett színpadra. Erőteljes szövegeikkel és lendületes zenéjükkel szokatlan kontrasztot hoztak a rockra éhes közönség elé, de végül sokakat megmozgattak.



Pontos kezdés Önmagában ez nem lenne nagy szám, de Axl Rose legendás késéseinek hírével ellentétben most meglepően pontosan, mindössze negyedórás csúszással, este fél nyolckor robbant be a banda. A Welcome to the Jungle nyitotta a koncertet, és ettől kezdve három órán át sodródtunk a klasszikusok, ritkaságok és feldolgozások hullámán. Slash hibátlan gitárjátéka vitte a hátán az estét, Axl Rose pedig minden energiáját mozgósította. Bár a hangosítás sokszor rontott az élményen, a nosztalgia és az ikonikus pillanatok mindent felülírtak. A színpadkép letisztult volt, mindenféle felesleges pirotechnika nélkül. LED-falak, néhány vizuális motívum, Budapest felirat a zenekar logója alatt, de ennyi. De őszintén: jó borhoz nem kell cégér, és itt az ízekről elsősorban Slash gondoskodott.



Slash vitte a hátán az estét Ha egyetlen név fémjelzi ezt az estét, az nekem Slash. Minden egyes gitárszólója magával ragadta a közönséget és nem volt belőle kevés. Aki azért jött, hogy meghallgassa Slash ikonikus szólóját a November Rain alatt, nem távozott csalódottan. Az új dobos, Isaac Carpenter szintén nagyot alakított: energikus és feszes játékával új lendületet adott a bandának. A basszusgitáros Duff McKagan is kapott egy saját számot, amikor a Misfits feldolgozást, az Attitude-ot ő énekelte. Richard Fortus, a zenekar ritmusgitárosa nemcsak a kíséretben hozta a maximumot, hanem a színpadi jelenlétével is: folyamatos mozgása, interakciói és dinamikája nélkül a koncert sokkal kevesebbet adott volna.



Axl Rose – a frontember, aki nem adja fel Sokan kritizálták Axl hangját az elmúlt években, és bár a magasak már nem úgy szólnak, mint 1992-ben, az énekes láthatóan mindent beleadott. Többször átöltözött, energikusan mozgott a színpadon végig a három órás buli alatt és az ikonikus pillanatokban – például a November Rain zongorás nyitányánál – megmutatta, miért is ő a világ rock legendáinak az egyik legkarizmatikusabb alakja. Hangosítás – a gyenge pont A koncert egyik legnagyobb hiányossága a megfelelő hangosítás volt. A Puskás Aréna akusztikája sokadszorra bizonyult problémásnak: Axl énekhangja gyakran elveszett, a gitárok néhol kásásan szóltak, és a dinamika hiányzott. Ez sok rajongó számára sajnos sokat rontott az élményen, mégis: amikor felcsendült a koncert végén a Nightrain, majd a Paradise City, mindenki együtt ugrált és énekelt.



​​40 év és még mindig itt vannak Idén 40 éves a Guns N’ Roses. Négy évtized telt el azóta, hogy Los Angeles utcáiról berobbantak a világ rockszínpadjaira, és a Puskás Aréna kedd este bebizonyította: a legenda még mindig él. Lehet, hogy nem hibátlan, lehet, hogy más, mint régen, de a varázs megmaradt. Sajnos nem élünk örökké és elhasználódik a testünk. Nincs ez másképp a zenészeknél sem, hiszen ők is emberek. Mégis 40 éve működtetik ezt az elképesztő zenekart. Ez szerintem minden tiszteletet megérdemel. Részemről mindenképpen. Hálás vagyok, hogy végre én is láthattam élőben. Lehet persze vitatkozni a hangosításon, az énekhangon vagy a túl hosszú setlisten, de egy valami vitathatatlan: a Guns N’ Roses a világ egyik legismertebb és legikonikusabb rock zenekara. Világszerte több mint 100 millió felvételt adtak el. Neve még mindig mágnesként vonzza a tömeget, és 2025-ben is képes olyan energiát hozni, amit kevés banda tudna 40 éves folyamatos zakatolás után. És amíg Slash pengeti a húrokat, Axl zongorához ül a November Rain-t eljátszani és elénekelni, és a közönség együtt énekli a Paradise City refrénjét, addig biztosak lehetünk benne, hogy a rock and roll nem megy sehová. Hiszen a rock and roll bennünk él. Mi éltetjük tovább.



Setlist Welcome to the Jungle Bad Obsession Mr. Brownstone Chinese Democracy Live and Let Die You Could be Mine Yesterdays Shadow of Your Love Locomotive Used to Love Her Sabbath Bloody Sabbath Estranged Absurd Perhaps Sorry Double Talkin' Jive The General Knockin' on Heaven's Door. Attitude There Was a Time It's so Easy Rocket Queen Prostitute Civil War Slither Slash Guitar Solo Sweet Child o' Mine November Rain Madagascar Human Being Nightrain Paradise City [2025.07.17.]