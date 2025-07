Rebecca visszatért a Szabadtéri Játékokra Újra a Dóm téren próbál a Szegedi Szabadtéri Játékok tavaly bemutatott sikermusicale, a Rebecca csapata. A napfény városába, és a július 18., 19., 20.,25., 26. és 27-i előadások helyszínére történő visszatérés alkalmából a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója, Barnák László köszöntötte a Lévay-Kunze musical közreműködőit kedd délután. Kedd délután még verőfényes nyári napsütésben érkeztek meg a Dóm térre a Rebecca musical sztárjai és közreműködői, ám hamarosan ismét Daphne Du Maurier titkokkal teli történetének sötétjébe borul a Szegedi Szabadtéri Játékok színpada. Az előző évad kirobbanó közönségkedvencét 2024. július 26-án mutatta be a Fesztivál. A kedvelt Levay-Kunze musical azonnal meghódította a Szegedre látogató közönséget is, első évadában 5 teltházas előadást élt meg, 20.000 nézőt nyűgözött le. Az óriási érdeklődésre való tekintettel már augusztusban előregisztrációs-elővásárlási lehetőséget hirdetett a Szabadtéri, amelynek műsorán idén 6 alkalommal: július 18., 19., 20.,25., 26., 27. estéin kerül színre a népszerű előadás. Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója, aki Julyan ezredes szerepében maga is színpadra lép a Rebeccában, örömmel üdvözölte a visszatérő produkció résztvevőit. Elmondta, a Rebecca sikerének kulcsa a nagyszerű alapanyag mellett minden bizonnyal a kiváló alkotói-szereplői gárdában is keresendő. Hiszen Béres Attila rendező, világítástervező ötletgazdag koncepciója alapján, a Horesnyi Balázs díszlet-, Velich Rita jelmez- és Madarász „Madár” János animációtervező létrehozta páratlanul nagyszabású látványvilággal született meg az előadás, amelynek elementáris erejéhez Tihanyi Ákos koreográfiája és Bolba Tamás karmesteri vezetése is hozzájárul. Nem is beszélve a nagyszerű alakításokról, amelyeket a jeles szereplőgárda: Gubik Petra, Dolhai Attila, Janza Kata, Gallusz Nikolett, Udvaros Dorottya, Bálint Ádám, Szaszák Zsolt, Gömöri Krisztián, Barnák László, Borovics Tamás, Kocsis Tamás, Károlyi Krisztián, Dobos Katalin és Borovics Anna nyújt a thrillerelemekkel átszőtt, szerelmes musicalben, a remek ensemble, a Szegedi Szabadtéri Játékok zenekara, külső énekkara, táncosai és statisztái közreműködésével. A főigazgató külön köszöntötte azokat a művészeket, akik a 2025-ös évadban új közreműködőként csatlakoznak a Rebecca csapatához. Beatrice Lacy alakjában idén Füredi Nikolett várja a közönséget, aki már a Budapesti Operettszínházban is játszotta Maxim húgának szerepét, a Szabadtérin pedig 2009-ben, az Elisabeth címszerepében mutatkozott be. Jack Favellként Szőcs Artur lép színpadra, akit 2005-től kezdve szintén több ízben láthatott már a Fesztivál közönsége.

Barnák László a produkció Dóm térre való visszatérése alkalmából megrendezett sajtótájékoztatón azt is közölte, Udvaros Dorottya betegségéből kifolyólag július 18., 19., és 20. előadásnapokon Bordás Barbara ugrik be Mrs. Edythe Van Hopper szerepébe. A klasszikus képzettségű énekművész a szigetszentmiklósi Sziget Színház alapító tagja, valamint 2010-től a Budapesti Operettszínház társulatának tagja, elsősorban operettek, de operák, musicalek főbb szerepeiben is rendre elkápráztatja a közönséget. A művész emellett régóta gyakori, kedves vendég Szegeden: a Szabadtéri Játékok nézői örülhettek már hangjának, játékának Dóm téri Operett-opera gálán, a Leányvásár, a Háry János, A Csárdáskirálynő és az Ének az esőben női főszerepeiben; a Szegedi Nemzeti Színházban pedig A köpeny és a Bohémélet című operákban jelent meg kitörő fogadtatás mellett. A főigazgató hálásan méltatta Bordás Barbara teljesítményét; az újonnan belépő művésznek sok sikert, Udvaros Dorottyának pedig mielőbbi felépülést kívánt a társulat nevében. Jegyvásárlás Szegedi Szabadtéri

Fotó: Szegedi Szabadtéri - Tari Róbert [2025.07.17.]