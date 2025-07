Jennifer Lopez Budapesten is megidézte a múltat, miközben reményt adott a folytatáshoz Áprilisban jött a hír: a világ egyik legsokoldalúbb és legnagyobb hatású előadója, Jennifer Lopez 2025 nyarán visszatér a nemzetközi koncertszínpadokra és az Up All Night – Live In 2025 című turné Budapestre is megérkezik. Fel sem fogtuk, de éreztük, hogy ez nagy dolog lesz. JLo-t látni a színpadon, élőben, ezt nem lehet kihagyni. Július 20-án meg is telt az MVM Dome, a Puerto Ricó-i származású, amerikai világsztár leesett állú embereket varázsolt a nézőtérre. Annyira nem lepődtünk meg azon, hogy nem kezdődött pontosan a koncert, de úgy tűnt, mindenki türelemmel várja a kezdést, ami végül 20 óra 35 perc környékén megtörtént. Jennifer Lopez csillogva-villogva megjelent a színpadon, az On The Floorral megnyitotta az estét, és már a koncert 20. másodpercében lehetett érezni, hogy ez az este - sokak fejében - örökre emlékezetes marad. JLo-t 2011-ben az amerikai People magazin több százezer szavazat alapján a világ legszebb nőjének választotta, a Forbes magazin szerint 2012-ben a világ legbefolyásosabb híressége. Karrierje során jelölték Grammy-, illetve Golden Globe-díjra is. A Wikipédia közlése szerint zenei karrierje 1998-ban kezdődött, amikor a Sony leszerződtette egy önálló album kiadására. Az énekesnőt olyan producerek vették szárnyuk alá, mint Rodney Jerkins vagy Cory Rooney. Első lemeze, az On the 6 rögtön az amerikai Top 10-ben debütált, s megjelenését követően Jennifer a legnagyobb latin előadók, mint Ricky Martin és Enrique Iglesias riválisává vált. Aztán… közel 30 év elteltével is csak ámulunk és bámulunk az énekes-színésznő energiáján, tudásán és szakmai alázatán. JLo koncert képekben - klikk a fotóra

Ez a koncert nem csak a Save Me Tonight, a Booty, az Ain't Your Mama vagy a Let’s Get Loud dalokról szólt. Túl mutat azon, hogy nosztalgia, hogy profizmus. Jennifer, aki néhány nap múlva 56 éves lesz a reményt adta meg. Reményt a jövőhöz, hogy a kemény munka még ér valamit, hogy nem elég sütkérezni a dicsőségbe, ha nem teszel érte szétfoszlik, mint egy neccharisnya. Az énekesnő minden mozdulatából sugárzott az erő, a nőiesség – azta, de még mennyire – az a fajta profizmus, amit csak tényleg a nagy egyéniségeknél lát az ember. A koncertje különböző tematikákra épült, ezt szimbolizálta az összes szettje, a koreográfiája és a zenészek jelenléte is a színpadon. Nem hiányzott a latin blokk sem, amit legalább olyan jó volt látni és hallani, mint a legnagyobb pop slágereit. Emellett tünemény módon kommunikált a közönséggel, Budapest nevét olyan szépen ejtette, hogy biztos vagyok benne, hosszan gyakorolta ezt is. A fanyalgók jöhetnek azzal, hogy „persze, hogy játszotta meg magát, hát színész is… De kit érdekel? Én – és több ezer ember szintén – elhittem, amit a színpadon látok, és ha akarnám sem keresném a negatív vonatkozásait. Nincs ilyen. Jennifer Lopez egy zseni, a koncertje pedig szenzációs volt. Pont. M. Adri

Fotó: Petró Adri [2025.07.22.]