A szabadság ZÖLD oázisa Paloznakon: hamarosan itt a 13. Jazzpiknik Három napra minden zöldebb, lüktetőbb és szabadabb lesz a Balatonnál: július 31. és augusztus 2. között Paloznak ismét a zene, a stílus, a pezsgés és a tudatosság mediterrán fővárosává változik. Ez a kis falu nemcsak a Jazzpiknik otthona, hanem egy életérzésé is, ahol a természet, a közösség és a kultúra tökéletes harmóniában él együtt. A 13. Paloznaki Jazzpiknik idén is megmutatja: egy fesztivál lehet egyszerre zöld és sokszínű, kísérletező és elegáns, családbarát és mégis vibráló. Ahol a zene és a zöld ugyanannyira fontos A Jazzpiknik az ország egyik legfenntarthatóbb zenei momentuma, ahol a zöld gondolkodás nem csupán vállalás, hanem valóság. A szervezők a Zöldövezet Társulással közösen idén is kiemelt hangsúlyt fektetnek az ökológiai lábnyom csökkentésére és a szemléletformálásra: MOHU visszaváltás, újratölthető pohárrendszer, Repont visszaváltás, kerékpártároló, szelektív hulladékgyűjtés felsőfokon és edukatív gyerekprogramok segítik a Piknikezőket abban, hogy közösen éljenek át egy zöldebb fesztiválélményt. Zene, ami összeköt A Jazzpiknik line-upja 2025-ben is világszínvonalú: itt lesz a sanzon-ikon Zaz, a Grammy-díjas Judith Hill, a slágergyáros Lukas Graham, az olasz soul-legenda Mario Biondi, a legendás Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, a Lehmanns Brothers és a Deladap is. A három nap alatt négy színpadon váltják egymást a jazz, funk, pop és soul előadók – és a DJ-szettek, amelyek mezítlábas táncot, balatoni naplementét és életérzést hoznak. Fenntartható fesztiváldivat A Jazzpiknik stílus – laza, elegáns és önazonos. Az idei év újdonsága az MBH Bank Bordivat Udvar, ahol hazai tervezők és nemzetközi márkák mutatják meg, mit jelent a fenntartható fesztiváldivat. Az új helyszín háziasszonya Puskás-Dallos Bogi énekes-műsorvezető lesz. Merő Péter high-end kollekciói és a Banana Moon monacói fürdőruhái nemcsak divatot hoznak, hanem új élményt is: kortárs kifutót a Balaton-felvidék dűlői között. Az exkluzív show-ban a neves modellek mellett a Győri Balett és a Magyar Állami Operaház ballettművészei is színpadra lépnek. A Piknik stílusa egyszerre elegáns és fesztelen – itt az számít, hogy jól érezd magad a bőrödben, és amit viselsz, az a természettel is összhangban legyen. A stílus mellé bor is dukál: a Piknik új helyszínén a Balatoni Körrel közösen rendezett tematikus borkóstolók hívják fel a figyelmet a Balatonra mint az egyik legizgalmasabb magyar borrégióra. Gasztropiknik: ízek és sztorik minden érzékszervnek A Gasztropiknik idén is a nyár legfinomabb élményeit hozza el: a Black Heaven BBQ füstös húsai, a Golden Balls görög fánkjainak extrém ízei, a Burger’M ikonikus Angus burgerei, a MexKitchen autentikus tex-mex fogásai és a Gourmet GreenGo kreatív, növényi alapú ételkínálata mind különleges ízutazásra csábítanak. A VIP szekcióban az Ypsilon by Rácz Jenő prémium gasztronómiája és a California Poké egészségtudatos bowl-jai gondoskodnak a különleges élményről. A Balatoni Kör válogatott borai, a Homola Paloznak ízei, a Taittinger Champagne buborékjai, az Aperol Spritz koktéljai, a Cafe Frei kávéi és a Legenda Sörfőzde kézműves sörei gondoskodnak róla, hogy minden korty egy új hangulat legyen. Családi Piknik A Jazzpiknik nemcsak a zenéről, hanem a jövőről is szól. A Gyermekudvar önfenntartó játékaival, érzékenyítő foglalkozásaival és zöld programjaival a legkisebbek is aktívan kapcsolódhatnak a fenntartható fesztiválélményhez. A rendezvény továbbra is kiemelten támogatja az Együtt az Autistákért Alapítványt, idén az "Auttalent 2025 – Együtt a tehetségekért" tehetséggondozó programot. Emellett együttműködnek a Paloznak Jövőjéért Alapítvánnyal, és jótékonysági akciót szerveznek a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai Részlegének Sebészeti Osztálya javára. Egy nyári oázis minden érzékszervednek Paloznak 2025-ben is több, mint egy fesztivál – ez egy szabadsággal, tudatossággal és ízléssel teli háromnapos kaland. Egy érzékszervi oázis, ahol a közös élmény feltölti a lelkedet. Programok, jegyek, gasztrokínálat: www.jazzpiknik.hu [2025.07.17.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gyors és egyszerű kölcsön és hitelfelvét egyéb [2025.07.15.]

