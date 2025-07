Kapcsolatok • Dumaszínház, Corvin Zajlik a Dumafüred fesztivál 2025 „A Balaton északi partjának fővárosa” a Balaton-part legrégebbi üdülőhelye, Balatonfüred ad otthont az évente megrendezésre kerülő fesztiválnak, ahol idén is Magyarország legjobb humoristái adnak találkozót a nevetés és jókedv szerelmeseinek. A Dumafüred helyszíne ezen a nyáron is a Balaton Szabadidő és Konferencia Központ július 18-27-ig. A programkínálatban ismét vannak nagyszerű önálló estek – például érkezik Kőhalmi Zoltán Fejben dől el című előadása, amiből az is kiderül majd, hogy ettek-e pizzát a ‘80-as években Szentesen, és mi kell ahhoz, hogy beléphessünk egy motoros bandába. Lakatos László második önállója, A Szent Család, amiben tovább folytatódik a Práter utcában élő kis család története. Musimbe Dennis Dávid Ezt benéztem előadása, megspékelve egy igazi UFO-sztorival, vagy Ács Fruzsina és Szabó Balázs közös produkciója – a címe: Mi bajunk lehet? –, amiben továbbra is a fiatal felnőttek dilemmáival foglalkoznak. Szintén helyet kapott a méltán népszerű Duma Jam – Hadházi László, Litkai Gergely és Kovács András Péter közreműködésével –, az All Stars – ebben a műsorban több neves humorista áll egymás után színpadra –, a Duma Aktuál – Litkai Gergely, KAP, Elek Péter és Ceglédi Zoltán készülnek aktuális témákkal –, továbbá Ráskó Eszter, Aranyosi Péter, KAP, Hadházi László, Mogács Dániel kiváló estjeire is jegyet válthat a nagyérdemű. Érdekesség még, hogy a budapesti sikerek után a fesztivál programkínálatában most először lesz Tudományos Stand Up előadás, aminek keretében Mérő László: A szavak ereje című műsora lesz látható július 20-án. Jegyvásárlás [2025.07.20.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2025.07.23.]

