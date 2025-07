Véradásra buzdítanak a Rebecca sztárjai Szaszák Zsolt, a Vér nagykövete és Dolhai Attila népszerűsíti az önkéntes véradást. A Szabadtéri Játékok Rebecca című előadásának két sztárja Szegeden látogatott el az Országos Vérellátó Szolgálat Regionális Központjába. A Szegedi Szabadtéri Játékok Rebecca című előadásának két neves művésze hívja fel a figyelmet a nyári véradás fontosságára az Országos Vérellátó Szolgálat és a Fesztivál közös kisfilmjében. A Kunze-Levay musicalben Bent megformáló Szaszák Zsolt csaknem egy hónapja vállalt magára egy új szerepet: a Vér nagyköveteként segíti az OVSz munkáját. A fiatal művész igyekszik minden alkalmat megragadni, hogy személyes példával járjon elöl, és részt vegyen a véradással kapcsolatos, minél szélesebb körű tájékoztatásban, a tévhitek eloszlatásában, és népszerűsítse a vért adó számára semmilyen veszélyt nem jelentő, ám másnak akár életmentő donációt. Szabadtéris fellépőtársa, a Rebecca férfi főszerepét, Maxim De Wintert játszó Dolhai Attila örömmel csatlakozott a Vér nagykövetéhez: a színművész szintén rendszeres véradó, aki magánemberként is elkötelezetten hirdeti a véradás fontosságát. A két művész a hat előadással visszatérő Rebecca egyik szegedi próbanapján látogatott el a Dóm téri nagyszínpadtól néhány perc sétával megközelíthető Szegedi Regionális Vérellátó Központba. Mindketten tudják és hirdetik, milyen fontos szerepet tölt be az önkéntesen adott vér a hazai egészségügy körforgásában, és a véradás nyáron kiemelt jelentőségére szeretnék felhívni a közönség figyelmét.

A vér nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában, az életmentésben. A tudomány mai állása szerint semmivel nem pótolható. A hazai egészségügyi intézmények ellátása éves szinten nagyságrendileg 390 000 véradással biztosítható, így a folyamatos, biztonságos ellátáshoz - munkanapokra lebontva - napi 1600-1800 véradóra van szükség. Egy egységnyi vérből háromféle készítményt képesek előállítani a szakemberek, amelyek akár három különböző páciens gyógyítására is szolgálhatnak, így valóra váltva a Szolgálat mottóját: adj vért és ments meg három életet! A véradás során levett vérből előállított legrövidebb lejáratú vérkészítmény azonban csupán 5 napig használható fel, ezért nagyon fontos a véradások folyamatossága – különösen nyáron, amikor a szabadságolások, az oktatási szünetek folytán rendszerint csökken a véradási kedv. 18 éves kor és 50 kg-os testtömeg fölött, néhány egészségügyi kockázati tényezőtől eltekintve, bárki adhat vért, aki egészségesnek érzi magát. Mégis, ma Magyarországon 4 millió lehetséges véradóból csupán 250 ezer fő a rendszeres donor. Szaszák Zsolt és Dolhai Attila a Szabadtéri Játékok Facebook-oldalán is megtekinthető videóban arra bátorítják a hezitálókat és a Fesztivál nézőit, látogassanak el az ovsz.hu-n megtalálható véradó pontok egyikére, például a szegedi, Honvéd tér 4. szám alatti Regionális Központba, és csatlakozzanak az önkéntes véradói mozgalomhoz – akár két Szabadtéri-előadás megtekintése között. Szegedi Szabadtéri

Fotó: Dolhai Attila Hivatalos Facebook Oldala [2025.07.18.]