Alföldi, Pálmai és Hernádi is szerepel a Shakespeare-vígjátékban Izgalmas szereposztással kerül színre a Vízkereszt, vagy amit akartok július végén a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A fordulatos vígjátékot Béres Attila rendezi. Shakespeare egyik legnépszerűbb vígjátékát, a Vízkereszt, vagy amit akartok című darabot mutatja be idén nyáron, saját előadásként a Szegedi Szabadtéri Játékok. A közönség már nagyon várta, kik alakítják a szórakoztató produkció szórakoztató, a fesztivál pedig nem titkolja tovább a szereposztást. Ismét pazar névsort állított össze a Szabadtéri, amiben hazánk legnevesebb színművészeit találjuk. A hiú szerelmes, Orsino herceg szerepét Görög László játssza, aki egyébként pályája során először lép a Dóm téri deszkákra. A gyászoló Olivia grófnőként Pálmai Anna tér vissza a Szabadtérire, akit a két évvel ezelőtti Shakespeare-darab, a Tévedések vígjátéka egyik főhőseként szeretett meg a közönség. Malvolio szerepét Alföldi Róbert vállalta el, aki boldogan tér vissza Szegedre, hogy újra színészként álljon színpadra a Szabadtérin. Violát, aki a darab során férfiruhát is ölt, a Miskolci Nemzeti Színház színésznője, Czakó Julianna játssza. Elek Ferenc, a Katona József Színház művésze tavaly mutatkozott be a Szabadtéri nézőinek az újszegedi ligetben, imádták alakítását. Most Vitéz Böföghy Tóbi karakterébe bújik, partnere a mókában Vitéz Fonnyadi Ábrisként Zayzon Zsolt lesz. Hernádi Judit, Bodrogi Gyula és Gáspárik Attila is visszatér a Dóm térre, Szikszai Rémuszt és Bodoky Márkot pedig most láthatja először a közönség. A produkciót Béres Attila rendezi, aki nagysikerű előadásokkal bizonyította már, hogy jó ismerője a Dóm téri színpadnak. Az ő elképzelésében került színre az emlékezetes, három évvel ezelőtti Háry János is, mellyel - köszönhetően a darab számos prózai jelenetének - a fesztivál "tesztelte" közönségét a korábban száműzött műfajjal kapcsolatban. "Az utóbbi évtizedek legtudatosabb építkezése a Szegedi Szabadtéri Játékok műsorpolitikájában a prózajátszás kapcsán történt - mondja Herczeg Tamás igazgató. - Hatalmas munkánk van abban Harangozó Gyula művészeti igazgatóval, hogy a 2017-es lesz sorban a harmadik évad, hogy Shakespeare-t játszunk. Ez már önmagában óriási siker. Egy színházat az tesz valóban színházzá, ha prózát is játszik. Büszkék vagyunk arra, hogy az opera műfaja mellett sikerült ezt is megújítanunk és megerősítenünk." A Vízkereszt, vagy amit akartok című előadást július 28-án, 29-én és 30-án láthatják a nézők a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A produkció díszletét Horesnyi Balázs tervezi, a szereplők jelmezeit pedig Papp Janó álmodja meg. A Shakespeare-vígjáték Nádasdy Ádám friss fordításában kerül színre. A fordulatos történetben a bolondozás és a szerelem áll egymással szemben - ez pedig tökéletes recept egy felejthetetlen estéhez. Álruhák, hamis szerelmes levelek, szövevényes cselekmény, vidám csalafintaságok garantálják, hogy igazán jól szórakozzunk. [2017.02.07.]