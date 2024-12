Az olasz életérzést Budapesten is megmutatta az Il Volo A Piero Barone, Ignazio Boschetto és Gianluca Ginoble alkotta világhírű olasz pop-opera trió, az Il Volo 2024. októberében újra visszatért Budapestre. A koncerten a trió legnagyobb slágerei mellett legújabb dalaikat is előadták, és természetesen a klasszikus olasz dallamokból is hallhattunk néhányat. Az Il Volo egyik nagy előnye, hogy olasz. A másik, hogy nagyszerűen énekelnek, na és az sem elhanyagolható, hogy még „cukik” is. Az, hogy helyesek, mások szerint biztos igaz, ezt mutatja az is, hogy az MVM Dome-ban adott koncertjükről úgy mentek haza, mintha rájuk borult volna egy egész ajándékbolt. A rajongók csokikkal, plüssökkel, de még borral is elhalmozták a fiúkat. Hogy miért ez az első észrevétel egy koncertbeszámolónál? Mert már túlzásnak tartottam, hogy minden egyes tapsnál hosszú percekig tartott az ajándékhalmozás a színpadra. Kedves hölgyeim, tényleg kell ez? Piero, Ignazio és Gianluca szenvedélyes előadásukkal és karizmájukkal azonnal magával ragadták a közönséget, ez tény. Noha én ott fent, valahol a „kakasülőn” úgy értékeltem, hogy a fiúk rendkívül fáradtak és nem is mindenki volt a „hangjánál”. Az Il Volo hírneve egyébként 2015-ben kezdődött, amikor részt vettek a Sanremói Dalfesztiválon, és a szavazatok közel 40 százalékát bezsebelve megnyerték a versenyt. Ezzel elnyerték a jogot Olaszország képviseletére a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon, Bécsben. Olyan dalok és feldolgozások fűződnek a nevükhöz, mint a Màs Que Amor, az O Sole Mio, az Il Mondo vagy a Grande Amore. Ez a dal az olasz trió egyik legnagyobb slágere, amellyel 2015-ben Olaszországot képviselték az Eurovíziós Dalfesztiválon. A repertoárjuk továbbra is rendkívül változatos, így mindenki megtalálhatta a számára kedvenc dalt. A klasszikus operai elemek mellett a modern popzenei hatások is érezhetőek voltak, sőt, nem maradt ki a musical sem. A színpadi látványvilág, a fények és a vizuális effektek fokozták a koncertélményt, de valami mégis hiányzott... Pedig jelen volt a humor, a kis anekdoták elmesélése, sőt a csipkelődések sem maradtak el. Talán pont a lélek és szív maradt haloványabb azon az októberi budapesti estén... M. Adri

Fotó: Petró Adri [2024.12.01.]