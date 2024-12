Durva kedvezmények várják a Parkway Drive, Dream Theater és Dirkschneider koncertek látogatóit A karácsonyi készülődés hetei alatt kínál hatalmas kedvezményeket a koncertlátogató közönségnek a Concerto Music. Ezen a héten a novemberi Dream Theater jegytulajdonosai vásárolhatnak olcsóbban Queensryche jegyeket, majd a Parkway Drive koncertre készülők válogathatnak kedvezményes áron a 2025-ös klubbulik közül. A Serious Black fellépésére pedig szinte ajándékba kapja a jegyet minden Dirkschneider koncertlátogató! A nemrég lezajlott Dream Theater koncert jegytulajdonosai több mint 40 % -os kedvezménnyel, 7000 forintért vehetik meg belépőjüket a Queensryche fellépésére: a progmetal Seattle-ből érkező zászlóshajói február 13-án hajóznak majd be a Dürer Kertbe. Az akció december 2-ától 8-áig érhető el a Ticketportal rendszerében, ha jegyvásárláskor megadjuk a Dream Theater jegyünkön található vonalkód számát. A jövő november 8-án érkező Parkway Drive koncertre igyekvők is jól járnak, hiszen december 9-ei héten induló akcióban több ezer forintos kedvezménnyel vehetnek jegyeket a Distant február 17-ei, az Allt március 2-ai és a Rivers Of Nihil, Cynic március 25-ei koncertjére. A fenti akciók mellett a heavy metal rajongók is örülhetnek, hiszen a Balls To The Wall megjelenésének 40. évfordulóját ünneplő Dirkschneider koncert mellé alig egy sör áráért, 999 forintért vehetnek jegyet a Serious Black március 16-i bulijára is, időbeli korlátozás nélkül. Az említett rendezvényeken túl még egy jó tucat szuper koncerttel készül a Concerto Music: december 5-én a Wheel, 17-én pedig a Self Deception kínál színvonalas progmetal és rockzenei műsort, míg december 12-én a Dying Fetus, 14-én pedig a Fit For An Autopsy vezetésével érkezik két death metal / deathcore négyes a fővárosba. 2025 elején, január 28-án jön a Turmion Kätilöt, majd február 11-én a Royal Republic, és két nappal később a The Night Flight Orchestra is betáncol a színpadra. Március 12-én a Suffocation rúgja be a tavaszt, amit Tarja és Marko Hietala duója gördít tovább 13-án, április 20-án pedig a Swallow The Sun is befut. Nyár végén a Gojira ad majd koncertet, ősszel pedig először az Auri, aztán a Rasmus és az Electric Callboy is érkezik Budapestre. [2024.12.05.] Megosztom: