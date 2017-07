Bocskor Bíborka új oldalára derült fény A Magashegyi Underground új dalát mindenképpen érdemes meghallgatni. Itt leszel címmel Beck Zoli (30Y) alkotótársként Bíborkának írt szövegét a zenekar slágereit jegyző Toldi Miklós zenésítette meg. A zenekar énekesnőjének - Bocskor Bíborkának - nem csak hangja, de megjelenése is összekeverhetetlen, ugyanez a stílusos extravagancia érződik a dalaikból is. Soron következő nagylemezük beharangozójaként most belehallgathatunk új számukba, amit Itt leszel címmel jelent meg július elején. ​„Ez a dal a megbocsájtásról szól, ami csak végtelen szeretetből vagy az önös érdeket teljesen nélkülöző ​szerelemből születhet, így teremtve meg a feloldozást. A nagyvárosi káoszban megjelennek a belső finom titkok, nem konvencionális dalformán keresztül.” – meséli Bíborka az új szerzeményről. A szokványosnak nem mondható, igencsak progresszív popdal szövegét az a Beck Zoli jegyzi, aki a 30y zenekar énekes-dalszerzője, a zenéjét pedig a Magashegyi multiinstrumentalista dobosa: Toldi Miklós, akinek a zenekar már több, nagy slágerét is köszönheti, mint például a Metróhuzat, Rázz fel, Arcok, utcák, nevek… „Nem ez az első együttműködésünk Zolival, az eddigi közös alkotómunkák bennünk mindig jóérzést okoztak, reméljük, hogy ez a hallgatók számára is ugyanilyen örömteli, mint nekünk.” – mondja Toldi Miklós, zeneszerző. – zene.hu – [2017.07.22.] Megosztom: