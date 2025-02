A Disturbed ismét Budapesten lép fel idén okróberben

A Disturbed idén ünnepli korszakalkotó debütáló lemeze, a The Sickness 25. évfordulóját, ez alkalomból pedig 17 állomásos turnéra indulnak. Az amerikai metál banda eddig egyetlen egyszer játszott Magyarországon, 2019-ben, az akkori eget rengető metál buli után pedig most visszatérnek Budapestre. A turné során minden este két felvonást nyomnak: az elsőben a teljes The Sickness albumot játsszák el, majd a legnagyobb slágerek következnek. A Disturbed ráadásul a Megadeth társaságában érkezik október 6-án a Budapest Arénába.

A turné a Disturbed korszakalkotó debütáló albuma 25. évfordulóját ünnepli, amely beemelte a zenekart a köztudatba és minden idők egyik legfontosabb és legbefolyásosabb heavy metál albumává vált. Minden este két szett lesz: a zenekar először eljátssza az ötszörös platinalemezes The Sickness-t teljes egészében, majd a legnagyobb slágerek következnek.

JEGYEK: A The Sickness 25. jubileumi turnéjára a jegyértékesítés február 28-án, pénteken, 10 órakor kezdődik, a budapesti jegyek a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalon keresztül kaphatók. Emellett a rajongók több elővételi lehetőséggel is élhetnek: a hivatalos rajongói klub tagjai február 26-án, 10 órától válthatnak jegyet, a regisztrált Live Nation tagok február 27-én, 10 órakor csatlakozhatnak az elővásárlási lehetőséghez. További információ a turnéról a disturbed1.com/tour oldalon érhető el.

A zenekar pénteken osztotta meg új dalát, a Vertigo Music/UMG-nél megjelenő I Will Not Break-et. A Disturbed minden idők egyik legünnepeltebb és legsikeresebb metál bandája, a most megjelent dal a zenekar első új zenéje a 2022-es nagysikerű Divisive albumuk óta. Az új szám ízelítőt nyújt a Disturbed hamarosan érkező zenéiből, így nyilatkoztak róla: „egy szükséges dal arról, hogy válj erősebbé azoknál az erőknél, amelyek folyamatosan megpróbálnak tönkretenni”. Az I Will Not Break felkavaró szövege („elegem volt a rettegésből, úgy döntök, hogy most nem bújok el senki elől”) is arra bátorítja a hallgatókat, hogy nézzenek szembe a megpróbáltatásokkal. A dal producere a Divisive-n is dolgozó WZRD BLD (Knocked Loose, Ice Nine Kills) volt.

A Disturbed március 7-én jelenteti meg a The Sickness 25. évfordulós kiadványát a Warnernél. Ez a korszakalkotó lemez emelte be a bandát a köztudatba, a negyedszázados évforduló alkalmából pedig pontosan 25 évvel az eredeti megjelenés után, a Disturbed újra kiadja az ötszörös platinalemezes debütáló lemezét, amely többféle box, vinyl és CD kiadásban is elérhető lesz. A Sickness 25th Anniversary kiadás b-oldalas dalokat, demókat és korábban kiadatlan számokat is tartalmazni fog és minden formátumban előrendelhető itt, a különböző kiadásokról pedig itt érhető el több információ.

A Disturbed a mai napig rekordokat döntögető sikereket ér el több mint 17 millió eladott lemezzel és 14 milliárd streameléssel. Ez a sikertörténet a The Sickness megjelenésével kezdődött, rajta olyan dalokkal, mint a Down With The Sickness (nyolcszoros platinalemezes), a Stupify (kétszeres platinalemezes), a Voices (aranylemezes) és a The Game (aranylemezes). Az album a Billboard Top 200-as listáján a 29. helyen végzett és összesen 106 hetet töltött a listán. A mai napig a The Sickness-t villágszerte két és fél milliárdan játszották le. A Loudwire „legjobb 25 debütáló hard rock lemezek” listáján a 24. helyen szerepel, de beválogatták a Metal Hammer ,,20 legjobb album 2000-ből” összeállításába és a Revolver Magazine ,,20 megkerülhetetlen nu metal album” listájára is. A Billboard a címadó dalról a megjelenéskor így írt: „a Down With The Sickness természetesen a Disturbed kvintesszenciális dala, amely a zenekar összes forrását bemutatja, az immár híres törzsi ütemeket és a gitárcsörgést is belefoglalva ebbe a három és fél perces alt-metál káoszba. Fenyegető, ritmusos és lázadó.”

Október 6-án a Budapest Arénában tehát fennállásának második magyarországi koncertjét adja a Disturbed, hogy felidézze a The Sickness korszakalkotó dalai mellett a legnagyobb slágereiket, ráadásul velük tart a Megadath is. Ezt az estét nem érdemes kihagynia egyetlen metál rajongónak sem.

Disturbed The Sickness 25th Anniversary Tour (Európa)

Szeptember 28. Koppenhága, DK Royal Arena

Október 1. Düsseldorf, DE PSD Bank Dome

Október 3. Stuttgart, DE Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Október 4. Zürich, CH Hallenstadion

Október 6. Budapest, HU Budapest Arena

Október 7. Prága, CZ O2 Arena

Október 10. Krakkó, PL Tauron Arena

Október 12. Párizs, FR Zenith

Október 14. Amszterdam, NL Ziggo Dome

Október 15. Brüsszel, BE Forest National

Október 17. München, DE Olympiahalle

Október 18. Berlin, DE Velodrome

Október 20. Birmingham, UK Utilita Arena

Október 22. Dublin, IE 3Arena

Október 24. Manchester, UK AO Arena

Október 26. London, UK The O2

Október 28. Glasgow, UK OVO Hydro



A DISTURBED-RŐL:

A Distrubed Chicagóból indult az 1990-es években és a maga alattomos, ragályos és utánozhatatlan látásmódjával csendben uralta a hard rockot a saját feltételei szerint. A kezdetektől fogva olyan zenét csinálnak, amely arra késztet, hogy erősebben kapaszkodj, keményebben küzdj és örökre kitarts. Ez az oka rekordokat döntögető sikerüknek: több mint 17 millió eladott lemezzel, 14 milliárd lejátszással, világszerte teltházas koncertekkel a 21. századi rock élvonalában foglalnak helyet. A zenekar hat RIAA-albumminősítéssel rendelkezik, és mind a nyolc albumuk kislemezei bekerültek a Mainstream Rock slágerlisták első tíz helyezettje közé.

A kétszeres GRAMMY®-díjra jelölt kvartett a Believe, a Ten Thousand Fists, az Indestructible és az Asylum című albumokkal öt egymást követő alkalommal nyitott a Billboard Top 200-as listájának első helyén, és ezzel a Metallica mellett az egyetlen olyan hard rock csapat, amelyiknek sikerült ezt a bravúrt elérnie. A 2000-ben megjelent, ötszörös platinalemezes The Sickness című nagy hatású debütálásuk óta bombabiztos katalógust építettek, többszörös platina- és aranylemezes megjelenéseikkel.

A The Sound of Silence hétszeres platina minősítése mellett GRAMMY-jelölést is hozott a banda számára a “Legjobb rock előadás” kategóriában, a 2017-es iHeartRadioMusic Awards-on pedig elnyerték a “Legjobb rock előadó” címet. A Disturbed mégsem áll meg soha, és a legutóbbi, 2022-es Divisive című albumuk is elképesztő sikereket tudhat magáének rádiós játszások terén is.

[2025.02.25.]