Április elején mutatják be Rényi Ádám új darabját Felszabadító, ám önismeretre és öniróniára is tanító vígjátékkal várja a tavaszt a Liliom Produkció. Az április 5-én bemutatásra kerülő 4 évszak szereplőiben a nézők magukra ismerhetnek, ugyanis a RaM-ArT Színház színpadán zajló események bármelyikünk otthonában megtörténhetnének. Rényi Ádám darabjának kiindulópontja egy vacsorához készülődő család, melynek tagjai a régi sérelmeiket elfojtva ülnek asztalhoz, ám az események előrehaladtával a felszín alatt lappangó feszültségek egyre erősebben törnek elő. A nyugtalansággal teli viszonyok, egymás közötti játszmák, valamint a mindennapok hazugságai és titkai éket vernek a szereplők közé. A konfliktus okozója pedig nem más, mint a néhai családfő, aki még a síron túlról is képes összeugrasztani a nőket, és akinek hátrahagyott üzenetei, melyeket Gálvölgyi János (Pali magyar hangja) szólaltat meg, minden évszakban felforgatják a családtagok életét. A három nő pillanatok alatt fordul egymás ellen, ám ahogyan az egy vígjátékban lenni szokott, Zsuzsi (Kocsis Judit/Bede-Fazekas Anna), Éva (Vándor Éva/Szűr Mari/Rátonyi Hajnalka) és Dorottya (Major Melinda/Barbinek Paula) haragja nem tarthat sokáig. „Másokon nevetni talán kikapcsolódást nyújt, de ha önmagunkon nevethetünk, az egyenesen felszabadít. A 4 évszak című vígjátékkal én az utóbbira törekedtem” – mondta Rényi Ádám a darabról, amely a Liliom Produkció kezdeményezése mentén és megbízásából született. A próbák február 17-e óta zajlanak, az előadást Tallós Rita rendezésében láthatja majd a közönség. „Volt szerencsém közelről figyelni az előadás próbafolyamatát; lenyűgözött Tallós Rita rendező és a csodálatos színésznők érzékenysége, mély emberismerete és vitathatatlan tehetsége. Büszke és hálás vagyok a közös munkáért, és remélem, a nézők legalább olyan szeretettel fogadják majd, amilyen szeretettel készült” – mesélt a szerző a közös munkáról, melyet április 5-én két alkalommal láthat a közönség a RaM-ArT Színházban. Jegyvásárlás A bemutatót követően a 4 évszak csapata országos turnéra indul, Veszprém, Győr, Debrecen, Miskolc és Észak-Komárom (SK) mellett a későbbiekben sok más város mellett többek között Békéscsabán, illetve Kecskeméten is látható lesz. Szereplők:

Zsuzsa: Kocsis Judit/Bede-Fazekas Anna

Éva: Vándor Éva/Szűr Mari/Rátonyi Hajnalka

Dorottya: Major Melinda/Barbinek Paula

Pali (a néhai férj) magyar hangja: Gálvölgyi János Alkotók:

A Liliom Produkció felkérésére írta: Rényi Ádám

Dramaturg: Barbinek Paula

Díszlet-jelmez: Fekete Györgyi

Zene: Vivaldi - Négy Évszak

Hangszerelés: Maráth Viktor

Hang: Csomor György

Fény: Udvari Péter/Váradi András "Szőke"

Rendezte: Tallós Rita

Producer: Timár Krisztina

A Liliom Produkcióról: A Liliom Produkciót a hazai színházi és filmes életben is ismert színésznő, Tallós Rita hívta életre kifejezetten azzal a céllal, hogy Magyarországon egyedülálló módon, női színházi struktúrát teremtsen. Mottójuk: „Nők, nőkről, nem csak nőknek!" Olyan érzékeny témákat dolgoznak fel a nők életéből, amelyek tabukat feszegetnek. Az elmúlt években a Liliom Produkció országos sikereket ért el a New Seasons Produkciós Irodával, illetve vezetőjével Timár Krisztinával karöltve, aki 2022 októberétől kialakította a Liliom Produkció üzletpolitikáját, valamint működteti a színház üzleti lábát, ezzel lehetővé téve, hogy a nézők minél több városban megismerhessék a Liliom Produkció előadásait. A 4 évszak vígjáték a Liliom Produkció női színház hetedik bemutatója. Repertoár: Anyatigrisek musical, Anyám az őrületbe kerget anya-lánya standup, Öreglányok zenés komédia, Dámák a pakliban krimi-vígjáték, Hőhullám zenés vígjáték, Lánybúcsú musical. Előjáróban még annyit elárulhatunk, hogy az immáron évek alatt szokásossá vált novemberi bemutatóra is készülünk egy nagy dobással. Rényi Ádámról: Rényi Ádám (1977- ) író, újságíró, kommunikációs szakember, televíziós szerkesztő, a 21. Század Kiadó társtulajdonosa. Három nagy sikerű novelláskötete (Osztálytalálkozó, A bezzeggyerek, Erika néni) alapján két színházi produkciót jegyez (A hosszú élet titka, Kapuzárási pánik). A 4 évszak című vígjátékot a Liliom Produkció felkérésére írta. [2025.03.04.]

