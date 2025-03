Negyven éves Accept lemezt ünnepeltünk a Dirkschneider zenekarral a Barba Negraban Újra ellátogatott hozzánk UDO bácsi, ezúttal a Dirkschneider zenekar „Ball to the Wall” klasszikus „Accept„ lemez turnéjával március 2-án. Negyvenedik évfordulóját ünnepeli az Accept klasszikus, Balls to the Wall albuma, ennek jegyében zajlik a turné, ami hozzánk is elért természetesen a Barba Negra Red Stage színpadára. Az estét az All for Metal csapata kezdte, negyedévente vannak itt nagyjából valaki előzenekaraként, illetve ősszel fő bandaként is visszatérnek majd megint hozzánk. Ezen az estén is hozták a formájukat, „pankrátor” Tim, és a tenor Antonio félmeztelenül szaladgáltak a színpadon éneklés közben. Tim a mély hangokért és a buli hangulatért felelős, Antonio meg imád tündökölni, a hangja szerintem elképesztő (Tobias Sammet 2.0, haha), és persze imád lejönni a közönségbe az első sorokhoz. Aki nem tudná, itt gitáros lányok is vannak, visszatért az eredeti gitáros hölgy is, akit tavaly helyettesíteni kellett. Előkerültek természetesen a kardok, Thor kalapácsa, amit Antonio „sosem tud megemelni” és a gitáros csajok kapják fel könnyedén (tényleg nehéz ám, kihozták koncert után pár fotó erejéig), amit csak a hölgyek tudtak felemelni, és persze Tim félvállon vette Antoniot, azaz felkapta koncert vége fele a magasba. Ráadásban még pólót dobáltak a közönségbe (itt már Antonio is felöltözött sajnálatomra), szóval ismét hozták a vicces, humoros metal showt, amit tőlük megszokhattunk. Második előzenekar a Crownshift bandája volt. A csapat egy „all star” formáció, Nightwish, Children of Bodom, Wintersun, Finntroll zenekarok tagjaival. Egy lemezük jelent meg eddig. Bő, fél órás műsoruk végén „Alannah Myles – Black Velvet” dalát adták elő sajátos stílusban. Egy kis szünet, szokásos színpad átrendezés, és máris színpadon a Dirkschneider legénysége. A koncert három szakaszra oszlott. Alapvetően a negyven éves Acceplt lemezt ünnepeltük meg az este, ennek örömére a komplett Balls to the Wall lemezt eljátszották elejétől a végéig. (Észrevettem, bár szerintem más is, haha, hogy minden nagy zenekar négy évtizedes pályafutást ünnepel mostanában, döbbenet, mi lesz itt, ha a nagy öregek abbahagyják... van pár zenekarnyi utánpótlás, nem mondom, hogy nincs, de vajon ők is ennyi évtizedet bírnak majd a zeneiparban, mint kedvenc nagy öregjeink? No, ez más téma, a „jövő zenéje” ...). A koncert első harmadában a „slágereké” volt a főszerep hét dal erejéig. Udo úr fehér kesztyűt is húzott az estére, kesztyűs kézzel hánt velünk. A hangja elképesztő továbbra is, korából adódóan is nem jellemző rá a szaladgálás, kényelmesen sétálgatott inkább a színpadon éneklés közben, a rohangálást meghagyta a zenészeire, akik a gitárszólóknál éltek is a lehetőséggel. Miután a komplett klasszikus albumot eljátszották a koncert gerinceként, következett még négy sláger a válogatás lemezről, és el is repült két óra. Udo nevét többször skandáltuk kiabálva a dalok között, hálálkodott is érte rendesen. Hibátlan este volt. A szervezésért köszönet a Concerto Music csapatának! Balázs Adrienn Videók:

All for metal

Dirkschneider Setlist:

All for Metal:

1. All for Metal

2. Fury of the Gods

3. Raise Your Hammer

4. Born in Valhalla

5. Mountain of Power

6. Gods of Metal

7. Goddess of War



Crownshift:

1. If You Dare

2. The Devil's Drug

3. Rule the Show

4. My Prison

5. Stellar Halo

6. To the Other Side

7. Black Velvet (Alannah Myles cover)



Dirkschneider:

Accept Greatest Hits, Pt. I:

1. Fast as a Shark

2. Living for Tonite

3. Midnight Mover

4. Breaker

5. Flash Rockin' Man

6. Metal Heart

7. Breaking Up Again

"Balls to the Wall"

8. Balls to the Wall

9. London Leatherboys

10. Fight It Back

11. Head Over Heels

12. Losing More Than You've Ever Had

13. Love Child

14. Turn Me On

15. Losers and Winners

16. Guardian of the Night

17. Winterdreams

Accept Greatest Hits Pt. II.

18. Princess of the Dawn

19. Up to the Limit

20. Burning

21. Bound to Fail