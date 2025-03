Először játszott hazánkban az Ellis Mano Band Először járt hazánkban az Ellis Mano Band, és mi megnéztük őket az Analog Music Hallban. A svájci rock zenekar 2017-ben alakult, Chriss Ellis énekes és Edis Mano gitárosok alapító tagokkal, innen ered frappánsan kettőjük nevéből összekombinálva a zenekar elnevezése. Blues-rock zenét játszanak, tavalyi évben a Deep Purple előtt is játszottak Németországban, ami nem kis dolog. Az estének előzenekara nem volt, így egyből este nyolc óra után néhány perccel a húrok közé is csapott a banda, színpadon az Ellis Mano Band. Legutóbbi albumuk február 21-én jelent meg, ezzel az új albumjukkal indultak turnéra máris egy héttel később. A színpadkép egyszerű, letisztult, középen kivetítőn a zenekar neve, ha valaki nem tudná, milyen rendezvényen vesz részt. Középen a színpad hátuljában a dob, bal szélén a színpadnak a billentyűs egy Hammond orgonán játszott. Chris Ellis különleges, mély bariton énekhangja és a zene visszarepít minket a hetvenes évek világába. Klasszikus hangszerekkel is élnek a gitárok mellett, mint például a tamburin, és a „shaker”. Akusztikus szettel is készültek a koncert közepe táján. Itt hárman, három széken, három gitáron játszottak egyszerre, amiből kettő akusztikus gitár volt. Az akusztikus blokk után újra tempósabb tételek következtek, egy kis instrumentális szólóval tarkítva. Az utolsó két fülbemászó dalt már együtt énekeltük, volt, aki táncolt (akadt, aki ülve maradt, és úgy élvezte tovább a koncertet). Hamar elrepült a két óra, ennyit játszottak nekünk az este folyamán megköszönve a lelkesedésünk. Első alkalommal játszottak nálunk, a koncert után beszélgettek, dedikáltak, és azt mondták a fiúk, hogy ilyen értőn figyelve figyelő közönséggel ritkán találkoznak, és öröm volt látniuk a színpadról, ahogy beszippantjuk szinte a muzsikájukat a nézőtéren. Felejthetetlen, különleges este volt, a szervezésért köszönet a Lots Music csapatának! Balázs Adrienn Videók Setlist:

1. Madness and Tears

2. Count Me In

3. The Question

4. Keep It Simple

5. Only for You

6. Scars

7. Whiskey

8. Badwater

9. Long Road

10. Ballroom

11. I Want You Back

12. Countdown to Nothing

13. State of Grace

14. 20 Years

15. Bad News Blues

16. Virtually Love

Encore:

17. A Lifetime [2025.03.17.]