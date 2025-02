Kovács Gyopár Constance szerepben a Szegedi szabadtérin Készülő produkciójának újabb szereplőjét jelentette be a Szegedi Szabadtéri Játékok. Constance szerepében Kovács Gyopárral gazdagodik a Bolland-fivérek és André Breedland musicalének szereplőgárdája hazánk legnagyobb színpadán, a Dóm téren. Bájos hölgy a muskétások között: fény derül A 3 testőr első, női szereplőjének kilétére. Míg a produkció femme fatale-ját, Milady De Wintert még keresik az alkotók, a testőrök egyik fontos szövetségesének alakítójáról lerántja a leplet a Szegedi Szabadtéri Játékok. Constance, a királyné komornájának szerepében Kovács Gyopárt láthatja majd a Fesztivál közönsége. A csodaszép hangú énekes színésznő mindössze tizenöt éves volt, amikor szívébe zárta közönség – először egy tévés tehetségkutató résztvevőjeként, azóta pedig számos hazai színpadon lépett fel nagy sikerrel. Köztük a Szegedi Szabadtéri Játékokon is, ahol mind a Dóm téren, mind az Újszegedi Szabadtéri Színpadon több ízben szerepelt olyan emlékezetes vendégelőadásokban, mint a Legénybúcsú, az Ég tartja a Földet, a Puskás vagy épp az Elisabeth. „Legmeghatározóbb élményem az volt, amikor a Szegedi Szabadtérin előadtuk az Elisabeth musicalt, amelyben a kis Sissit alakíthattam. Akárhányszor visszagondolok, ez akkora dolog volt nekem, olyan élmény volt ilyen nagy közönségnek játszani, annyira másképpen érződnek ott az energiák. Mindig erre emlékszem vissza, ha Szegedre, a Szegedi Szabadtérire gondolok” – emlékezett vissza a művész – „Tényleg nagyon várom, hogy újra találkozhassak a szegedi közönséggel, mert nagyon közel áll a szívemhez.” Ahogyan korábbi, szabadtéris megjelenéseiből is kitűnik, Kovács Gyopár egyaránt otthon érzi magát vígjátékokban, zenés és prózai előadásokban, kamaradarabokban és nagyszabású, történelmi tablók főbb- és karakterszerepeiben. Elárulta, műfajtól függetlenül szívesen merít saját élményeiből, a játék egyes élethelyzetekben egyfajta terápia számára: „Hogyha nehéz időszakomat élem, akkor jólesik olyan darabokat játszani, ahol ezt a dühöt vagy fájdalmat kiadhatom a színpadon. Egyébként sokszor előfordult már, hogy az életem párhuzamba vonható volt az adott darabbal, és azokat a dolgokat, amikkel nehezebben küzdöttem meg az életben, ezáltal a színpad segített feldolgozni.”

A sokoldalú színésznő hozzátette, noha lelkiállapota szabja meg, mikor éppen milyen jellegű színpadi feladatot érez legközelebb magához, számára is különös fontossággal bírnak a történelmi témák, musicalek, A 3 testőr rendezőjével sem először dolgozik majd hasonló produkcióban. „Szente Vajk is úgy fogja meg ezeket a történeteket, hogy ahhoz érzelmileg kötődni lehessen a néző számára, és szerintem is akkor lesz igazán jó egy történet és annak a színpadra való átformálása, adaptálása, ha ez lehetséges" – vallja Kovács Gyopár, aki szerint az érzelmi csomópontok ábrázolása kiemelten fontos abban, hogy az úgynevezett klasszikusok minél többeket szólíthassanak meg napjainkban is – „Több ilyen jellegű előadásom volt már, amelyek kapcsán olyan üzeneteket kaptam vissza a fiatalabb generációs nézőktől, hogy végre megértették és tudtak a történettel menni, amit mindig jó hallani!" A 3 testőr cselekményét, akár sok hasonló, múltbéli kalandokra épülő alkotásét, elsősorban a férfi szereplők határozzák meg. Azonban mind Dumas regényét, mind az azt színpadra álmodó musicalt elidegeníthetetlenül meghatározza, alakítja az a néhány jelentőségteljes nőalak, aki feltűnik a muskétások és ellenlábasaik koszorújában. „Azt gondolom, a nők ugyan sokszor a háttérből, de valahogy mindig irányítják a szálakat. Ezt úgy teszik, hogy a férfiak észre sem veszik. Szerintem ez nemcsak az életben van így, hanem ebben a darabban is. A nők az ilyen előadásokban, a történelmiekben főleg, sokszor a szívet, magát a szerelmet jelenítik meg, a biztonságot, a törődést, amelyek nélkül szerintem szinte nem is létezhet jó darab" – mondta A 3 testőr hölgyeinek kapcsán Kovács Gyopár, aki Constance szerepében éppen maga válhat majd ezen érzések fő letéteményesévé a musicalben. A fiatal nő nemcsak szolgálója, de valódi bizalmasa Ausztriai Anna királynénak. Az iránta érzett hűsége, valamint a közte és D'Artagnan között kibontakozó románc lesz az, ami a bonyodalmak sodrába rántja Constance-t. A végletekig jóhiszemű, ám tettrekész, bátor lány nyílt jóságával az ármányos Milady komplex alakjának is ellenpontjává válik; sorsa és az ifjú főhős iránti szerelme különleges jelentőséget kölcsönöz a Kovács Gyopár által életre keltett figurának. A Szegedi Szabadtéri Játékok augusztus 8-án mutatja be A 3 testőrt, amelynek szereplői között Kovács Gyopár Ember Márkhoz, Feke Pálhoz, Koltai-Nagy Balázshoz, Brasch Bencéhez és Veréb Tamáshoz csatlakozik.