Köszönjük ezt a 13 évet, Sidi! - Külön utakon a Tankcsapda és gitárosa Tizenhárom év közös zenélés után elválnak Sidlovics Gábor és a Tankcsapda útjai. A zenekar történetében nem ez az első nagy változás, de az élet a rockzene világában is folyamatos mozgásban van és ez így természetes. A világ természete, hogy elérünk egy tetőpontra, majd a dolgok átalakulnak, teret adva valami újnak. “Az egyetlen változatlan, az örökös változás” - énekli Lukács a Számolj vissza című dalban… és valóban: A világ folyamatosan mozgásban van, zajlik akár a folyó. Ahogyan Sziddhárta Hermann Hesse klasszikusában különböző életszakaszokon át találja meg a saját igazságát, úgy minden emberi kapcsolat, minden alkotói közösség is átalakul idővel. Megszületik valami, fejlődik, tetőpontjára ér, majd idővel elkerülhetetlenül hanyatlani kezd, míg végül elmúlik. Ez a természet rendje. Persze az, hogy meddig tud valami virágozni sok mindenen múlik, de a változás maga, természetes. Sokszor nem azért lesz vége egy kapcsolódásnak, mert annak idején rosszul döntöttünk, vagy rossz volt együtt, hanem mert megéltük és megtapasztaltuk együtt, azt, amit kellett. Hesse regényében Sziddhárta a saját útját járja a megvilágosodás felé. A történetben Sziddhárta találkozik Buddhával, de végül úgy dönt, hogy nem követi őt tanítványként, mert rájön, hogy az igazi bölcsességet nem lehet kívülről tanulni, hanem mindenkinek saját magának kell megtapasztalnia azt. Szegénységet és gazdagságot, bőséget és boldogságot is megtapasztal és rájön arra, hogy mindent szükséges megtapasztalni ahhoz, hogy utána elengedhesse mindazt. Amikor olvastam a hírt, azonnal ez a történt jutott eszembe. Az elengedés folyamata, ha nem ragaszkodunk görcsösen és kapaszkodunk valamibe, ami már múlik, akkor akár könnyed és szép búcsúzás is lehet. Most ez a fordulópont érkezett el a Tankcsapda és Sidlovics Gábor, azaz Sidi számára is. Tizenhárom év után Sidi úgy döntött, hogy elhagyja a Tankcsapdát. A zenekar és a gitáros közleményeiből egyértelmű, hogy bár az útjaik különválnak, a tisztelet és a hála megmarad Sidiben. Az elválás nem a konfliktusról, hanem a jövőről szól: másként látják a következő éveket, ezért ideje továbblépni. A zenekar ezt így fogalmazta meg a hivatalos közleményükben:

„Az utóbbi időben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy nem egyformán látjuk a jövőnket, ezért – közös egyetértést követően – Sidi úgy döntött, hogy kiszáll a zenekarból és a most zajló tavaszi turné végén elköszönünk egymástól. (...) FONTOS TUDNOD, HOGY RENGETEG ÚJ TERVÜNK VAN – hamarosan stúdióba megyünk, hogy rögzítsünk egy teljes, ÚJ TANKCSAPDA ALBUMOT.” A teljes Tankcsapda közleményt itt tudod elolvasni. Sidi is megszólalt, aki így búcsúzott a rajongóktól:

„Hosszú gondolkodást követően, január végén hoztam meg a döntést, hogy kilépek a zenekarból. (...) Bár hosszú út vezetett idáig, a kilépésemig, nem tervezgettem a további jövőmet, hiszen akárhogy is, a Tankcsapda körül forgott az életem. Viszont, ahogy ugrottam egyet a semmibe, ez az ugrás feltöltött tervekkel.” Sidi teljes közleménye itt érhető el. A rajongók számára is nehéz ezt feldolgozni, hiszen a megszokott formációtól búcsúzni mindig nehéz. De ahogyan a Tankcsapda közleményében is olvasható: a zenekar nem áll meg. Új album készül, új turné áll előttük, és hamarosan kiderül, ki lép majd a színpadra Lukács Laci és Fejes Tomi mellett. Sidi maga is úgy fogalmazott, hogy a "semmibe ugrás" új tervekkel töltötte fel, ami akár egy új fejezet kezdete is lehet Sidi életének regényében. Ahogyan Hermann Hesse regénye is tanítja, az élet nem egy egyenes vonal, hanem egy körforgás, amelyben az embernek meg kell tapasztalnia a különböző szakaszokat ahhoz, hogy igazán megérthesse önmagát és a világot. Sziddhárta maga is elhagyja korábbi életét, majd aszkétaként, kereskedőként, végül révészként találja meg azt a belső bölcsességet, amely az elfogadásról és az állandó változás természetéről szól. „A folyó mindenütt egyszerre van: a kezdetnél és a célnál, a jelenben és a jövőben, és semmi sem választja el őt önmagától.” A változás nem ellenség. A változás az élet ritmusa. Ha megpróbálunk ellenállni, szenvedünk, de ha elfogadjuk, hogy minden mozgásban van, akkor meglátjuk benne a lehetőséget. A Tankcsapda története már sokszor bebizonyította, hogy az állandó megújulás az egyik legnagyobb erejük. Egy korszak lezárul, de az energia és a rock ’n’ roll tovább él. És ahogy Sziddhárta számára a folyó végül a teljes megértés szimbólumává vált, úgy ez a változás is egy új fejezet kezdete – mind a zenekar, mind Sidi számára. A tavaszi turnén és május 2-án, a Budapest Parkban még utoljára együtt lép színpadra a Lukács-Fejes-Sidi trió. Ez lesz az utolsó közös koncertjük, egy végső, tiszteletteljes búcsú – és egyben a következő fejezet nyitánya. A folyó tovább halad. Mi pedig a legjobbakat kívánjuk a zenekar minden tagjának és a velük dolgozó csapattagoknak is. Köszönjük ezt a 13 évet Sidi és örülünk, hogy a Tankcsapda gitárosaként is megismerhettünk! Minden jót az utadon! Suri Andrea

Fotó: Petró Adri [2025.03.06.]