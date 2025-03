Temperamentumos metal est a Barba Negraban

Március 09-én, egy év után visszatért hozzánk a Temperance zenekar az Imduction és a Secret Rule társaságában.

Az Induction és a Temperance zenekarok is szinte már haza járnak hozzánk, mindkettő minimum évente egyszer vagy kétszer elcsíphető.

Az estét a 2014-ben alakult olasz szimfonikus power metal csapat, a Secret Rule zenekar indította.

Az énekesnő, Angela energikus, dögös kisugárzásával megvette a közönséget. A basszusgitár húrokat is egy hölgy, Sofia Basili szaggatja. Bő fél órát játszottak, mielőtt átadták a terepet az Induction zenekarnak.

Az Induction zenekar arról híres nevezetes többek között, hogy nem más, mint Tim Hansen azaz, Kai Hansen (Helloween, Gamma Ray) fia az alapítója.

Az este egy kis meglepetés is ért minket jelen lévőket. Nem más, mint „apuka” azaz Kai Hansen látogatott el „civilként” fia koncertjét megnézni, először inkognitóban besurrant a színfalak mögé, majd egyszer csak a Barba Negra bárpultjánál fedezhettük fel, ahogy kortyolgatja italát. Természetesen, ahogy észrevette a nagyérdemű, mindenki közös fotót kért tőle, ő pedig elképesztő szerénységgel és türelemmel teljesítette mindenki kívánságát. Közben a színpadon el is kezdődött a második produkció az ifjú Hansennel és legénységével.

Tim apja nyomdokain haladva gitározik a zenekarban, esküszöm, még a testbeszédük is hasonlít, ahogy a húrokat lefogják, náluk a genetikájukba van kódolva a metal zene.

Ahogy írtam, nem esett messze az alma a fától, ismét egy hihetetlen energikus, gitárszólókkal teli koncert szem és fül tanúi lehettünk. Az énekes Gabriele Gozi hangja elképesztő magasságokig terjed, a fiúk pedig a galoppozó gitárszólókat tökéletes precizitással és lelkesedéssel hozták. Egyre jobbak és jobbak, bármikor szívesen nézem meg őket.

Kis szünet következett, és máris színpadra lépett a Temperance csapata.

Az olasz szimfonikus power metal banda koncertjén mindig garantált a jókedv, a móka, kacagás, amolyan olaszos „temperamentummal”.

A két énekes Michele Guaitoli (másik zenekara a Visions Divine is igen népszerű), illetve Kristin Starkey. Tökéletes összhangban működtek együtt ezen az estén is. Marco Pastorino gitáros ismét tündökölt, és tökéletesen hozta a kötelezően tőle elvárt gitárszólókat. A színpadkép viszonylag letisztult egyszerű képet festett, a két gitáros mikrofonállványára két „varázsgömböt” szereltek, ami így misztikusabbá varázsolta a hangulatot.

Kristin édesapja sajnos elhunyt a turné ideje alatt, ezért egy kis lelki támogatásra is szüksége volt, így sem volt hiba a teljesítményében.

A végén még egyszer táncra perdültünk (ahogy azt a koncert során jó párszor megtettük, hiszen a hangulat megkövetelte).

A zenekar, elsősorban Kristin könnyekig hatódott a vastapstól, amivel a közönség jutalmazta a bandát.

Emlékezetes, élményekkel teli este volt.

A szervezésért köszönet a H-Music csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:

Induction:

1. Born From Fire

2. Scorched

3. I Am Alive

4. Set You Free

5. Medusa

6. Behind Horizon

7. Go to Hell

8. Queen of Light

Temperance:

1. Daruma

2. The Last Hope in a World of Hopes

3. No Return

4. Start Another Round

5. Hero

6. Diamanti

7. F Am the Fire

8. Carmen

9. Darkness is Just a Drawing

10. Into the Void

11. Full of Memories

12. A Hero Reborn

13. Oblivion

14. Revolution

15. Of Jupiter and Moons

16. Pure Life Unfolds

[2025.03.19.]