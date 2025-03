Megnéztük a Queensryche buliját a Dürer Kertben Február 23-án, hat év után visszatért hozzánk a Queensryche zenekar, jelen esetben a Dürer Kert színpadára. A turné különlegessége, hogy a teljes debütáló EP és az első album dalait is teljes egészében eljátszották. Az estét előzenekarként a Night Demon csapata kezdte. A 2011-ben alakult amerikai klasszikus heavy metalt játszó csapat három stúdió albumot adott ki mindezidáig. Bő félórás műsorukat még el hallgattam volna tovább is, a gitár szólóktól leszakadt az arcunk (fülünk), elképesztően odacsaptak a bulinak. A közönség lelkesedéseben sem volt hiány, koncertek végén kijöttek fotóra, dedikálni, beszélgetni. A Queensryche színpadra lépése előtt kis szünet, szépen meg is telt a Dürer nagy terme. A tagcserékbe most nem folynék bele, honlapjukon megtekinthető az elmúlt négy évtizedben történt változások tömkelege. A zenekarból kettő tag az alapító tag kezdetektől, Eddie Jackson basszus gitáros valamint Michael Wilton gitáros. Todd La Torre 2012 óta a zenekar vokalistája, Geoff Tate zenekarból való távozása óta. Az első négy nóta bő húsz percben a debütáló 1983-as közép lemez öt tételéből az első négy dal. Todd La Torre hangi adottságai egészen elképesztőek. Egyetlen alkalommal sem csúszott meg az este folyamán, pedig nem egy egyhelyben álló frontember, egész este mozgásban volt a színpadon éneklés közben is. A műsor gerince az ötödik nótánál kezdődött, innentől szépen sorrendben eljátszották a komplett, 1084-ben kiadott debütáló Warning nagylemezüket. Nagy divat most a több évtizedes munkásságot nosztalgia turnéval ünnepelni, de itt többről van szó szerintem. Felnőtt egy (kettő) új generáció, akik ugyanúgy megérdemlik, hogy élőben is hallhassák kedvenc lemezük kedvenc zenekaruk által, pláne, ha ilyen minőségi muzsikát hallgatnak értő füleik. Todd La Torre remekül teljesíti, amit egy négy évtizedes zenekar munkássága és nívója megkíván. Hibátlanul hozza a dalokat élőben, amiket anno nem is az ő hangjára terveztek (hiszen kilenc évesen nem is lehetett volna még anno a zenekar tagja). Michael Wilton egész este mosolyalbum módjára pengette a húrokat, a megszokott és elvárt olykor pózokban tetszelegve Mike Stone ritmus gitárossal együtt pózolva a szó jó értelmében. Michael -nak a születésnapját is megünnepeltük az este a ráadás dalok előtt, hatalmas tortával (türelmetlenebbek tekerjenek kettő perc kettő másodperchez a videóban a linkre kattintva), köszöntötte őt a zenekar és a stáb, mi pedig kántálva énekeltük hozzá természetesen a Happy Birthday sorait, Mike meg is hatódott, köszönte szépen az ünneplést. A közönség tombolt egész este, minden dalt kívülről énekelt. Az utolsó három ráadás tételnél 1986/1988 és 1990 -be repültünk vissza egy-egy dal erejéig az időben, a zenekar legsikeresebb albumairól. Profi és vidám átkötésekkel teli kétórás műsort kaptunk a nosztalgia hullámain lovagolva, méltón megünnepelve a zenekar negyven éves pályafutását. A szervezésért köszönet a Concerto Music csapatának! Balázs Adrienn Videók Setlist:

Night Demon:

1. Outsider

2. Screams in the Night

3. Escape From Beyond

4. Dawn Rider

5. The Howling Man6. Beyond the Grave

7. The Wrath

8. Welcome to the Night

9. The Chalice

10. Night Demon



Queensryche:

1. Queen of the Reich

2. Nightrider

3. Blinded

4. The Lady Wore Black

5. Warning

6. En Force

7. Deliverance

8. No Sanctuary

9. NM 156

10. Take Hold of the Flame

11. Before the Storm

12. Child of Fire

13. Roads to Madness

Encore:

14. Walk in the Shadows

15. Jet City Woman

16. Eyes of a Stranger