Dögös csajok, metalcore, melodic death metal - Ankor koncerten jártunk 2025. február 27-én hölgy metal zenekarok vették birtokba a Barba Negra Blue Stage színpadot. Az Ankor csapata az este headlinereként tért vissza hozzánk egy év után. A Dark Reborn zenekar csapott a húrok közé kezdésként. A spanyol melodic death metalt játszó zenekarnak két albuma jelent meg eddig, énekesnőjük egészen különleges hangszínével ugrál a mély hörgés, és a magas, dallamos szoprán hangok között ugrásból váltva. Bő félórát játszottak az este, remélhetőleg hamarosan visszatérnek hozzánk fő bandaként. Az este második fellépője a Conquer Divide amerikai csapat. Mondhatjuk őket dögös vagány csajok társaságának is, figyelemreméltó jelenség, hogy egyre több a női gitáros is a metal szcénában. A jelenlegi felállás szerint elvileg öt hölgy alkotja a zenekart, ám ezen a napon hárman voltak ebből jelen. Basszusgitáron és dobon fiúk játszottak ezen az estén. A basszusgitáros srác egyben a hörgős vokál részeket is hozta. Zenéjükben érdekesen keverednek a poposabb dallamok metalcore stílussal. Az este főszereplője az Ankor zenekar. A színpadot több ponton cseresznyevirággal borították be, illetve a mikrofonállványt is körbe tekerték vele. Ez a színpadkép különleges hangulatot adott az estéhez. Tavalyi évben előzenekarként láthattuk a bandát, egyre jobbak évről évre. Az énekesnő megjegyezte, hogy néhol az a vád érte a zenekart, hogy nincs stílusuk. Nos ezt én is cáfolom. A spanyol csapat a metalcore a power metal és az alternatív metal stílus elemeit ötvözi. Jessie Williams csodás hangi adottságai vannak. A magas szoprán hangok mellett férfiakat meghazudtoló erőteljes hörgésre is képes. Elképesztő, ahogy ugrásból vált a stílusokon belül. Esetükben kettő hölgy és három srác alkotja a bandát. A dobos kisasszony ismét kitett magáért, szaggatta a bőröket rendesen. A csapat extrém megjelenésű tagja, Fito Martinez gitáros egyben a csapat móka és ceremónia mestere is, végig szaladgált a színpadon koncert alatt, illetve a legtöbbet ő bíztatta a közönséget is vicces beszólásaival is. Bő másfél órás koncertjük alatt igencsak elfáradtunk a tánctól, illetve igény szerint volt circle pit, mosh pit is, ahogy kell. A végén a magyar szuper fanok a zenekar logójával díszített magyar zászlót is feladták a színpadra, amivel büszkén pózolt a csapat. Szuper este volt! A szervezésért köszönet a H-Music csapatának! Balázs Adrienn Videók [2025.03.17.]