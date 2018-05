Július végén rendezik a Tisza-tavi zenei fesztivált Operát és táncprodukciókat, valamint kerékpározással és csónakos kirándulással egybekötött koncerteket is kínál a Természet Operaháza Tisza-tavi Fesztivál, amelyet július 26. és 29. között rendeznek meg több helyszínen. A fesztivál négy napja alatt az érdeklődők megkóstolhatják a helyi termelők termékeit és az őstermelők által termesztett alapanyagokat, kerékpározhatnak és csónakázhatnak - mondta el Jakus Anita, a Természet Operaháza Tisza-tavi Fesztivál projekt vezetője a rendezvényt bemutató keddi sajtótájékoztatón Budapesten.



A Tour D'Opera elnevezésű 67 kilométeres kerékpártúra résztvevőit a megállókban különböző műfajú koncertek várják, a Boat D'Opera közönsége motorcsónakokkal közelítheti meg a programok helyszíneit. A rendezvényen fellép mások mellett az Experidance Production, Palya Bea, a Magyar Állami Operaház szólistái és zenészei, St. Martin és Bősze Ádám. A fesztivál első napján, július 26-án a tiszafüredi Morotva félszigeten tartják a Családi TO'Pikniket, amelynek középpontjában a gasztronómia áll. Az érdeklődőket komolyzenéhez kapcsolódó programok, workshopok, játékok és főzőverseny szórakoztatja, valamint bemutatkozik Szolnok, a rendezvény díszvendége.



Az Experidance Production Nostradamus - Világok vándora című produkciója július 27-én látható a tiszafüredi Morotva félszigeten. Az előadásban közreműködik Miklósa Erika és Molnár Levente operaénekes, a Miskolci Nemzeti Színház Zenekara és a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus Sándor Szabolcs vezényletével.

A július 28-i kerékpártúra megállóiban, a kikötőkben és a tóparton különböző műfajú zenei koncertek szólalnak meg.

A Magyar Állami Operaház szólistái és zenészei a tiszfüredi Kormorán kikötőben adnak műsort, Tiszanána - Dinnyéshát kikötőjében az Armel Opera Festival interaktív programján vehet részt a közönség. A sarudi strandon Palya Bea Egyszálének című albumának dalait adja elő, a Vivat Bacchus együttes bordalokat mutat be. Fellép továbbá az MH Szolnok Légierő Zenekara, Hoffmann Richárd és Nédó Olga, a Fourtissimo, Pitti Katalin, Napsugár Anna és a Tavirózsa népdalkör, valamint Egyházi Géza és Mahó Andrea.



A július 29-i Boat D'Opera napon a közönség motorral ellátott csónakokon indul el az abádszalóki Szalók Yacht Klubból a különböző koncerthelyszínekre. A programok között szerepel Bősze Ádám zenei stand-upja, Marton Éva operaénekes tanítványai, Megyimórecz Ildikó és Horti Lilla előadása, Zarándy Ákos zeneszerző darabjának bemutatója, St. Martin szaxofonjátéka, Dobszay Péter karmester fellépése a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Rezes Nagyparti együttesével, Horgas Eszter és Falusi Mariann duettje, valamint a Klezmerész Együttes produkciója.



A programokról, a napijegyekről és bérletekről is a www.operaofthenature.com oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. [2018.04.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Rode NT-1A uj kondenzatoros mikrofon hangosítás/cucc [2018.04.20.]

Beatles zenekar szólógitárost keres zenekar [2018.04.16.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu