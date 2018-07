Reggae-ünnep a Veszprémfesten: Ziggy Marley koncerten jártunk

Ziggy Marley első koncertjét adta Magyarországon az immár 15. alkalommal megrendezett Veszprémfesten szerdán. „Csak a szokásos”, legyinthettünk, ugyanis a kinti História kertes helyszín helyett az esőhelyszínen, azaz a VeszprémArénában kellett megtartani a fesztivál nyitókoncertjét az időjárás miatt.

Energikus kezdés

A legidősebb Marley fiú és népes zenekara jó fél órás késéssel a meghírdetett kezdés után lépett a színpadra. Két gitáros, két billentyűs, két vokalista hölgy, egy perkás, egy dobos, egy basszusgitáros, és Ziggy Marley néha gitárral, néha csak énekelve alkották a zenekart. A turné Ziggy új lemezének címét viseli – Rebellion Rises, így természetesen az új lemez számai adták a koncert vázát. Az I Will Be Glad-del kezdtek, ami meg is adta a koncert vidám alaphangulatát. A hangosítás jó volt, nem kellett állítgatni a koncert elején – ahogy az már (sajnos) lassan szokássá válik. Utána az új lemez egyik leghúzósabb számával folytatták (See Dem Fake Leaders) ami egy, a politikusoknak jól odamondogató dal. Utána egy jó kis dub-os dal, a World Revolution következett, az egyik vokalista rap-es betétjével, ami külön színt vitt a számba. Megnéztem Ziggy SummerJam-es koncertjét (reggae fesztivál Köln mellett), így tudtam, hogy a következő számot annyira nem fogom szeretni, így egy kis meccsnézés is belefért még a koncertbe – sajnos a koncert egy időben ment az épp zajló foci vb elődöntőjével, az első félidőt még meg tudtuk nézni, a másodikat és hosszabítást már csak részletekben. A Love Is My Religion című számot az All You Need Is Love című Beatles szám refrénjével zárták, ami teljesen rendben is van, de valamiért nekem nem tetszett túlzottan.

One Love

Egyértelmű volt, hogy a legnagyobb sikert a közönség soraiban a Bob Marley számok aratták, kezdődött ez a One Love-val. Egyébként nem lett egy Bob Marley tribute az egész koncertből, végül is „csak” 3 számot játszott el az apukájától Ziggy. Később még az Is This Love is volt és a végén a második visszatapsolásnál a Rastaman Vibration is elhangzott. A One Love után jött az új lemezről a kedvencem a Circle Of Peace című szám. Ezt a számot nagyon eltalálta, a billentyű hangszíne zseniális, és a szöveg is: „Stand in the circle of peace ‘Cause only the willing will see their dreams”.

Lecsengés

A koncert második fele egy kicsit számomra lagymatagra sikeredett, ebben a részben a régebbi számait játszotta Ziggy. Nekem ezek egy kicsit country-s, pop-os (Kid Rock-os) beütésűek és nem igazán rajongok értük. A True To Myself, a Wild and Free, a We Are The People és a végén a Look Who’s Dancing szólt (közben az Is This Love-val). Ezek a számok helyett elbírt volna a koncert mondjuk még egy-két számot az új albumról (a Storm Is Comming-ot és az I Am A Human-t hiányoltam), illetve játszhatott volna még több Bob Marley számot is. Ez persze csak az én személyes véleményem, nem biztos, hogy a koncert többi nézőjének is hasonló problémája akadt.

Positive Vibration

A ráadást a Justice című dalával kezdte, majd jött az új lemez címadó dala, a Rebellion Rises ami szintén egy nagyon jól eltalált szám. Ez lett volna a koncert vége, de nem engedtük el, meg is hálálta a visszatapsunkat: utolsó számként az egyik legnagyobb kedvecem játszotta, a Positive Vibration-t Bob Marley Rastaman Vibration című albumáról. Méltó befejezése volt ez a koncertnek, közben a horvátok is nyertek, szóval kerek este volt.

A setlist már említett problémáján kívül egy nagyon jó hangulatú, igazi örömzenélős koncertet élvezhettünk. Nagyon nagy öröm, hogy a Veszprémfest be merte vállalni, hogy reggae-t is hoz erre fesztiválra, ez eddig még nem kimaradt.

Folytatás ma este, immár a História Kertben, Aloe Blacc és Amy MacDonald koncertjeivel!

-Aretuska-

Ziggy Marley koncerten jártunk, a képekért klikk a fotóra

[2018.07.12.]