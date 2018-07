Soul és storytelling: Aloe Blacc és Amy Macdonald koncertje a Veszprémfesten

A 15. Veszprémfest második napjára két fellépő is jutott: Aloe Blacc a soult hozta hozzánk közelebb, Amy Macdonald pedig egy kicsit íres beütésű gitáros, storyteller-es koncerttel lepett meg bennünket.

Az időjárás ezúttal kegyes volt hozzánk: szabadtéren, a História Kertben felállított nagyszínpadon lehetett végre megtartani a koncerteket. Most sajnálom csak igazán, hogy a szerdai Ziggy Marley koncert az Arénában volt, ez a környezet nagyot dobott volna azon a koncerten is.

Aloe Blacc: ideköltözöm, van egy fölös lakókocsitok?

Az eredeti felálláshozt képest megcserélték a koncertek sorrendjét a szervezők, így Aloe Blacc kezdett, pontban a meghírdetett kezdési időpontban. A koncert elejétől kezdve rengeteget kommunikált a színpadról, sztorizgatott a közönségnek, nagyon közveltlen volt. Így indított: „Nektek minden évben van egy ilyen fesztiválotok? Ez gyönyörű, ideköltözöm. Van egy fölös lakókocsitok, vagy egy ágyatok?” Természetesen akadtak jelentkezők a közönség soraiból. Ez lett a jellemző az egész koncertre, a számokban énekeltette a közönséget, a számok között pedig mesélt. Nagyon tiszta, könnyed soul-t is játszott (Lift Your Spirit, Love Is The Answer, You Make Me Smile), majd váltott a funkos slágerére (I Need A Dollar). Játszott egy medley-t, amivel azt akarta bizonyítani, hogy tulajdonképpen minden zene a soul egy mellékhajtása. Ebben játsztott egy kis reggae-t, Police-t és rockoltak is egyet. A Summer In Brooklyn című új számát átírta, a refrénbe Summer in Veszprémet énekelt végig, és a közönséggel is ezt énekeltette. Játszott egy Sammy Davis Junior átdolgozást is, a Candyman-t gondolta újra, igazán jól sikerült. Természetesen eljátsztotta a vége felé Avicii-val közösen szerzett hatalmas slágerüket is: a Wake Me Up-ot az egész közönség velük énekelte.

Táncverseny: Soul Train

Elmondta, hogy gyermekkorában az egyik kedvenc tévéműsora a Soul Train volt, amiben a kedvenc része az úgynevezett Soul Train Line volt. Ez abból állt, hogy a színpad előtt nyitottak egy folyosót és a folyosó végéről előre kellett jönni a színpadig táncolva, lehetőleg természetesen minnél több és jobb táncfigurát bemutatva. Hatalmas versenyzések voltak, új táncok is születtek így a műsor 35 (!) éves fennállása folyamán. Ezt szépen el is játszatta a közönséggel, voltak is vállalkozó szellemű táncosok, nagyon vidám táncokat láthattunk. Lassan sajnos véget is ért a koncert, bár én személy szerint elhallgattam volna még egy-két órán keresztül. A zenekara is nagyon jó volt, dinamikusak voltak: amikor kellett lágyan kísértek, amikor viszont kellett nagyon feszes, rockos ütemeket hoztak.

Amy Macdonald: az íres skót

Aloe Blacc koncertje után az átszerelés nagyon gyorsan és flottul lezajlott: fél óra alatt leszerelték a teljes színpadot, és helyére tették a következő zenekar komplett már beállított hangszereit. A második koncert is nagyon pontosan kezdődött, a rövid felvezető után már jött is Amy Macdonald és zenekara. Kicsit féltem, hogy a dinamikus és nagyon jó Aloe Blacc koncert után milyen lesz a folytatás, de Amy zenekarával nagyon energikusan és jól szólóan kezdett. Az Intro után az Under Starts-szal kezdetek, majd a Spark, Youth Of Today, és a Mr Rock And Roll szólt. Ez utóbbi volt szerintem a koncert legjobb száma – elég korán elhangzott, de azért utána sem unatkoztunk. Nem bántésképp -márcsak azért sem, mert én imádtam őket, de számomra nagyon hasonlít a zenéjük a The Cranberrieshez, és Amy hangja pedig a nemrég elunyt Dolores-ére, ezért is a cím választás. A skót akcentusa viszont nagyon aranyos volt, rendesen kellett hegyezni a fülemet, hogy mit is mond a számok között. Amy Aloe Blacc-hez hasonlóan szintén nagyon közvetlen volt, nagyon sokszor elmondta, hogy nagyon jól érzi itt magát, és nagyon örül, hogy ellátogathatott Magyarországra. Mivel először volt itt, kaptunk egy dalpremiert is, A Patrick című filmhez szerzett dalokat, és ebből az egyiket itt adta elő először élőben. Volt a 4th Of July, a Run, és természetesen a legnagyobb slágere, a This Is The Life is. Komplett 90 perces műsort adott, kaptunk 3 ráadást is, nagyon jó kis koncert volt.

Köszönet a jó koncertekért! Folytatás szombat este egy remek Joss Stone koncerttel!

Aloe Blacc és Amy Macdonald koncertje a Veszprémfesten, a képekért klikk a fotóra

[2018.07.16.]