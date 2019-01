Januárban lángba borul a Fővárosi Nagycirkusz porondja! Jegyek itt! Nemzetközileg elismert magyar artistaművészek, kirobbanó sikerű produkciók a világhírű Rippel Brothers rendezésében: Főnix – Tűzcirkusz január 19-től a Fővárosi Nagycirkusz műsorán! Jegyek és időpontok ITT



Az elmúlt években jég és víz borította a porondot, most tűzbe burkolózik a jól ismert manézs. A klasszikus cirkuszi produkció tematikája a tűz köré épül, amely mindent megváltoztatott az emberiség fejlődésében. A tűz eredete, ereje és fontossága elevenedik meg a porondon a világhírű magyar artistaművészek látványos produkcióiban, akik a cirkuszművészet varázslatos nyelvén idézik meg az őselem különböző formáit. A tűzből születik meg a Főnix, e különleges, mitikus lény, mely a történelem során számtalan halandó képzeletét rabul ejtette.



E szent madár életének végén meggyullad, és saját hamvaiból újjászületik, mint az önmagát megújító lélek, így vált az idők folyamán a megújulás, a feltámadás, a tisztaság, az erő, a gyógyítás, az alkotás, a teremtés szimbólumává. Energiája inspirál, cselekvésre, kreativitásra serkent, mint a Fővárosi Nagycirkusz január 19-én bemutatásra kerülő műsora: tanít, motivál, elgondolkodtat és elkápráztat egyben. A Főnix – Tűzcirkusz produkcióban magyar világsztárokat láthat a közönség: porondra lép a magas drót nagymestere, Simet László, aki motorral mutatja be produkcióját a ferde dróton, valamint egy szédületes halálkerék-számban is lenyűgözi a nagyérdeműt. A többszörös díjnyertes Richter-család ifjú tagja, Richter Kevin egzotikus teve- és zebraprodukciót mutat be a manézsban, valamint a magyar virtust idéző, dinamikus zsokészámmal kápráztat el a Richter Kevin lovas akrobatacsoport. Látványos tűzshow-val kelti életre a tüzet az Anima Prizma tűzzsonglőr-csapat, Nagy Molnár Dávid, az illúzió mestere tűzmágusként varázsolja el a közönséget. Az előadás rendezője, a Rippel Brothers egy óriáskockán mutatja be erőemelő-számát mesterfokon.



A jövő nemzedéke is porondra lép a Fővárosi Nagycirkusz műsorában: a négy főből álló Rippel Brothers Akadémia Tűzangyalai egy lenyűgöző légtornász-bemutatóval, a TwirlinGirls – Jerabek Csenge és Faludi Szilvia – egy lendületes görkorcsolyaszámmal, Faludi Szilvia pedig egy látványos karikaszámmal ejti rabul a nagyérdeműt. Az előadás egyetlen külföldi fellépőjeként az argentin Diaz Brothers formáció, amely egy nem mindennapi „kopogós” számot mutat be a porondon.



Jegyek és időpontok ITT [2019.01.16.] Megosztom: