Juan Diego Flórez Budapesten lép fel - jegyek itt

Fényes hangszíne, csengő hangmagassága, könnyed stílusa, utánozhatatlan latin temperamentuma és férfias eleganciája egyszerre lírai és.



A legnépszerűbb opera áriákból és operettekből összeállított műsort az Óbudai Danubia Zenekar kíséri. Mindenki számára - aki már hallotta énekelni - természetes és már már magától értetődő, hogy Juan Diego Flórez a "bel canto" tenorok közül is a legkülönlegesebbek közé tartozik. Fényes hangszíne, csengő hang- magassága, könnyed stílusa, utánozhatatlan latin temperamentuma és férfias eleganciája a lírai gyengédség és hősies erő igényes keveréke. Kezdetben pop énekesnek készült és az édesapja, a perui valcer mestere, Rubén Flórez nyomdokaiba kívánt lépni. Pályája elején az édesanyja által vezetett limai kocsma vendégeinek énekelt slágereket. Juan Diego alig tizenhat évesen, élete első szakmai elismeréseként megnyerte az első perui dalfesztivált. Egy zarzuela előadás olyan nagy hatással volt rá, hogy érdeklődése a klasszikus zene felé fordult. Kezdő operaénekesi repertoárjában túlsúlyban voltak a Bellini-, Donizetti- és főként Rossini-szerepek. Néhány éve a hangja érettebbé, előadásmódja erőteljesebbé vált, ezért mostani repertoárjában már szép számmal megtalálhatóak Mozart, Verdi és Puccini áriák is. Juan Diego Flórez magasan képzett, elismert muzsikus. Opera énekesi tanulmányain túl csodálatosan gitározik is. Kontinenseket átívelő népszerűségének köszönhetően JD Flórez New Yorktól Japánig jelenleg a legkeresettebb és legtöbbet foglalkoztatott tenorok egyike. Magával ragadó természetessége mágikus hatással van a közönségre világszerte. Peruban rendületlenül imádják, a legmagasabb kitüntetéseket már mind megkapta, sőt bélyeget is bocsátottak ki az arcképével. 2007-ben tartott esküvőjét nemzeti ünnepnek járó figyelemmel követték. A pályája csúcsán lévő tenorista első alkalommal lép fel a Budapesti Sportarénában, ahol immár nem csak a szűk opera rajongó közönséget örvendezteti meg. A legnépszerűbb opera áriákból és operettekből összeállított műsort az Óbudai Danubia Zenekar kíséri.

