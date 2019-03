Ezt nagyon vártuk! Új lemezzel jelentkezett sokak kedvenc magyar énekesnője Vadiúj lemezzel és koncerttel jön Voga Viki! Az énekesnő negyedik, „Brand New Vision” címmel megjelenő szerzői albumát május 25-én, az A38 hajó közönsége hallhatja először élőben!!! Voga Viki 2001-ben Presser Gábor felfedezettjeként tűnt fel a zenei pályán, melyet egy közel 10 éves zenei együttműködés követett. 2008-ban megjelentette első albumát (Don’t Hold It Back címmel) a soul, jazz és rhythm and blues sajátos fúziójával új színt festve a magyar zenei palettára.

Idén májusban debütál a szerző-énekes negyedik szerzői albuma, aminek hátterében egy teljes lelki és zenei megújulás áll, és melyet elsőként hallhat az A38 közönsége.



A feszes funk-rock hangszerelést elektronikus elemek teszik izgalmassá, és az improvizatív gospel-soul stílusban felépített vokálok és Voga Viki elsöprő erejű hangja által születik meg a lemez címadó dalából származó „Brand New Vision” életérzés.



Az életöröm és lelki szabadság igéjét hirdető friss és eredeti hangzás igazi zenei ínyencség, ami garantáltan megrengeti az A38 hajót!



