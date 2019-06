Megnéztük: Scooter koncert a Budapest Parkban - képes beszámoló

Ahogy mondani szokás: a plafonon is lógtak az emberek a Scooter koncertje előtt a Budapest Parkban. Zsúfolt küzdőtér és zsúfolt teraszok fogadták már a bemelegítést végző Náksi Attilát is, a Scooter koncert kezdetére pedig már beindult közönség és teljes volt az őrület.

Maga a koncert ehhez képest relatíve lapos volt: dübörögtek a techno slágerek, HP Baxxter viszont csak a kötelezőt hozta.



A dalok között nem voltak átvezető szövegek, a jól ismert 4-5 beállásán kívül semmi különöset nem mutatott, a közönséggel való kapcsolatteremtés pedig csak a "Thank you Budapest" ismételgetésében merült ki. A How much is the fish a koncert közepén, dramaturgiai szempontból szerencsétlenül lett ellőve, a Rebel yell és a Friends el sem hangzott, a Move your ass pedig csak egy mix részeként.

A legnagyobb lelkesedést a zenekar legújabb tagja, Sebastian Schilde mutatta, ő már a koncert előtt, a színfalak mögül is buzdította a rajongókat, valamint a négy táncos, két lány és két fiú is őszinte lelkesedéssel pörgött-forgott a színpadon.



A jól bejáratott show elemek is jól működtek: a zászlólengetés a buli elején, a tűzijátékok, a szikrákat hányó gitár, a nemzetközi táncmozdulatok a Jump around the world közben, az "OI Fucking OI" skandálása vagy az írásban nehezen visszaadható "Ta, ta, ta, tadata, ta, ta" a Maria (I like it loud) alatt. Jó buli volt, de a magyarországi Scooter-koncertek szerencsére most már hosszú sorából nem emelkedett ki.

A koncert utáni afterparty-n szintén DJ Náksi szórakoztatta a közönséget, elhangzott az elmaradhatatlan Táncolj, Budapest Parádé is, a kánikulában igazi nyári fesztiválhangulattal.

Tóth Noémi

Scooter koncert a Budapest Parkban képekben - klikk a fotóra

