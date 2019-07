Vidéki Színházak Fesztiválja 2019 - jegyek itt az előadásokra Hét nap, kilenc előadás - A Thália Színházban ismét megrendezésre kerül – 2019. szeptember 2. és 8. között – a Vidéki Színházak Fesztiválja. Jegyek ITT. Szeptember 2-án a fesztivál nyitóelőadásaként kerül színre a Thália Színház Nagyszínpadán a debreceni Csokonai Színház előadása, a William Shakespeare művéből készült Lear – főszerepben Ráckevei Anna –, Ilja Bocsarnikovsz rendezésében. A fiatal orosz rendező nem először érkezik a debreceni társulattal Budapestre. Tavaly Csehov remekművét, a Három nővért mutatták be nagy sikerrel. Szeptember 3-án, kedden tekinthetik meg – szintén a Nagyszínpadon – a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház előadásában Heinrich von Kleist vígjátékát, Az eltört korsót. Az egyfelvonásos darab rendezője Tarnóczi Jakab.



Ezt követi szeptember 4-én a Győri Nemzeti Színház játéka – Heltai Jenő egyik legsikeresebb művét, A tündérlaki lányok című darabot adják elő, rendezője Forgács Péter.



Szeptember 5-én, csütörtökön Edmond Rostand Cyrano című klasszikusát láthatják a Miskolci Nemzeti Színház előadásában, rendezője Keszég László.



Szeptember 6-án a Váci Dunakanyar Színház és a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház közös produkciója mutatkozik be, Anton Pavlovics Csehov Ványa bácsija. Az előadást Yaroslav Fedoryshyn rendezte.



Szeptember 7-én, szombaton két előadás is várja az érdeklődőket. A Nagyszínpadon a kecskeméti Katona József Színház előadása, A király beszéde, mely a 2010-ben bemutatott, David Seidler forgatókönyvéből készült nagy sikerű film adaptációja – rendező Béres Attila. Míg az Arizona Stúdióban a Békéscsabai Jókai Színház produkciója, David Ives Vénusz nercben című darabja, Tege Antal rendezésében.



A nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő Vidéki Színházak Fesztiválját szeptember 8-án, vasárnap két előadás zárja: a Nagyszínpadon a tatabányai Jászai Mari Színház Švejkje, az Arizonában pedig a kaposvári Csiky Gergely Színház Korai menyegzője kerül színre. A Jaroslav Hašek – Spíró György-darabot Tapasztó Ernő rendezte, a stúdióelőadás a szerző, Olt Tamás rendezésében lesz látható.

A nagyszínpadi előadások este hétkor, a stúdióelőadások délután négy órakor kezdődnek majd. Jegyek ITT. [2019.07.14.]

