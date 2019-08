Képgalériák • Paloznaki Jazzpiknik 2019 A 2019-es Paloznaki Jazzpiknik szenzációi I. rész Idén már 8. alkalommal 4 színpadon több mint 30 koncerttel fogadta a Balatonhoz közeli Paloznak nevű falucska, illetve a főszervező, a helyi Homola Pincészet a minőségi zenét kedvelő közönséget. A Jazzpiknik elnevezést rendkívül találó: a nagyszínpad előtt a pléden-ücsörgős délutáni koncertek hangulata esténként tovább folytatódott a három kisebb színpadnál, míg a fő helyszínre a sötétedéssel együtt érkeztek a soul, a jazz és az acid jazz, a funk és a pop zene sztárjai. Az igazi gyerekbarát fesztivál családias hangulatával és egyedi étel-ital választékával valódi alternatívát jelent a tömegfesztiválok mellett. A 0. napon hatalmas durranásra készültek a szervezők, hiszen a The Jacksons lépett színpadra. Sajnos majdhogynem hatalmas bukás lett ez a koncert, az énekhangok és a zene (a hangosítás gyenge minősége miatt) élvezhetetlen, már-már kínos volt a vájtfülű zenekedvelők számára. Mivel azonban a közönség nagy része Jacko rajongó volt, lelkesedésükből a testvérei produkciójára is jutott annyi, hogy az est nem fulladt botrányba. Jacksons-ék előtt játszó Peet Project viszont tökéletesen szólt, a hegedű és a szaxofon vitte a prímet, és öröm volt látni, hogy a pár évvel ezelőtti, szintén Jazzpiknikes fellépésükhöz képest milyen sokat fejlődtek a srácok, kifejezetten a róla elnevezett zenekar frontembere. Humorosan, játékosan, lazán megtáncoltatták a közönséget, miközben tökéletes, pontos, pörgős hangszeres játékukkal - eljátszva az általuk jegyzett fesztiválhimnuszt is - rendesen beindították az eseményt. Özönvíz után óriási parti A pénteki nap a pánik jegyében telt a rendezvény hivatalos facebook oldalán, úgy tűnt, hogy az özönvízszerű eső elmossa az egész estét, így sokan próbáltak szabadulni az előre megváltott jegyeiktől, bérleteiktől. De igen rosszul tették, mert így lemaradtak a The Brand New Heavies szenzációs fellépéséről. Esőkabáttal, gumicsizmával felszerelkezve érkeztünk a helyszínre, óriási szerencsénkre az előbbire már egyáltalán, az utóbbira azért annál inkább szükség volt, mert a színpad előtti rész kisebb sártengerré változott. Az esti koncert első sorai és szárazabb részei gyorsan megteltek, a zenekar meg is köszönte, hogy az eső ellenére is kijött, kitartott a közönség.





A karizmatikus gitárosok, Andrew (basszus-) és Simon (szólógitár) hozták különc, de szórakoztató formájukat: szólózgattak, improvizáltak is, de ami a legfontosabb, olyan dallistát állítottak össze erre az estére, amibe belefért a Never Stop, Sometimes, Dream on Dreamer, You Are the Universe, Dream Come True és a személyes kedvencem, a Back to Love - amire nem is számítottam, hiszen ezt a dalt az együttesből pár éve kivált harmadik alapító tag, a dobos énekelte korábban. Titkon reméltem viszont, hogy a New York-i énekesnővel, NDea Davenporttal érkezik hazánkba a zenekar, ha már idén újra együtt dolgoztak a legnagyobb slágereiket felsorakoztató albumaik énekesnőjével.



Korábbi koncertjeiken már tapasztaltuk, hogy NDea színpadi jelenléte még a srácokénál is lehengerlőbb, de a mostani énekesnő, Angela Ricci is tökéletes hangon és elegáns bájjal adta elő a dalokat, énekeltette és mozgatta meg a közönséget. Bízunk benne, hogy nem kell sokat várnunk következő koncertjükre nálunk, mert biztosra veszem, hogy új rajongókat szereztek ezzel a fellépésükkel. Ez a könnyed zenei stílus a hasonlóan könnyed nyári fesztiválokon nagyon bejön, örömmel tapasztaltam, hogy az acid jazz él és virul. – frk4muzik – Paloznaki Jazzpiknik 2019 képekben - klikk a fotóra

[2019.08.07.]

