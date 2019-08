Képgalériák • 2019-es Paloznaki Jazzpiknik képekben 2 A 2019-es Paloznaki Jazzpiknik szenzációi II. rész A kis 500 lakost számláló falu augusztus első hétvégéjén világsztárok és úgy 8-10.000 fesztiválozót lát vendégül, családias, baráti, vendégszerető hangulatát is megtartja. A Balaton melletti település kicsit a világ közepévé válik pár napra. A magyar-amerikai szuperprodukció A magyar jazzformáció az amerikai énekprofesszorral kiegészülve, a Silhouette & Winx tette teljessé a pénteki programot. Örömzene volt a javából, bárhol a világon ötcsillagos fellépésként értékelné a zeneértő közönség ezt a produkciót. Tulajdonképpen furcsa volt, hogy a számok felkonferálása és a zenészek bemutatása magyarul hangzott el, tudván, hogy az együttes frontembere a világhírű jazz énekes Vinx, aki a bostoni Berklee egyetem professzora, és számos ikonikus zenész volt már partnere, köztük Sting, Sheryl Crow, Cher és Stevie Wonder is. A soul-os, mély hangjához pont ilyen tekintélyt parancsoló kinézet illik, nagy termetével a színpad közepén ülve is szíve-lelke a produkciónak, a két vokalista lány ellenben felszabadultan bemozogják a színpadot helyette is. A késői óra ellenére sem bánta meg, aki maradt, és hálásan köszönjük Bánai Szilárd dobosnak, hogy megalapította, összefogja ezt a különleges projektet, ami igen magas minőségben szórakoztat. Óriási, hogy ha pár igazán tehetséges session zenész összeáll, milyen nagyon alkot. Érdemes lesz erre a formációra odafigyelni a jövőben! A régi szép időkre emlékezve Az szombati napra teljesen megtelt a fesztivál fő helyszíne, a nagyszínpad előtti lejtős tér, de pont a lejtőnek köszönhető, hogy a hátsó sorokban is remekül láthatóak a színpadon történő események. Az első két koncerten a szaxofoné volt a főszerep. Az előzenekarnak, azaz Zolbertnek, amint Maceo Parker színpadra lépett tapsot kért, elismerően szólt róla. Maceo a koncertje során sorra felemlegette a legendákat, akikkel együtt zenélt, felidézte James Brown, George Clinton és természetesen Prince zenéit. Parker fellépése során énekel, táncol, megmozgatja a közönséget, közben sztorizik a legendákról, akik közül sajnos már csak az ő koncertjére válthatunk jegyet. 76 évesen is úgy tolja a feszes funk ritmusokat, ahogy azt csak kevesen. A LOVE szó legalább ezerszer elhangzott ebben a délutáni naplementében, érezni lehetett a zenekar Maceo iránti figyelmét, szeretetét, aztán hogy mennyire szeret ő zenélni, és a közönségét is őszintén szereti. Abban csak bízni tudunk, hogy legalább ennyi szeretetet kapott vissza a nézőtérről is, hiszen láthatóan ez élteti, ezért járja a világot körbe évi száz feletti koncertszámmal. Zseniális szaxofonos, kitűnő zenész, nagyszerű ember. Éljen soká Maceo Parker!



A leginkább várt produkció Már buliztunk egy jót és még csak most jött, aki miatt már napokkal a fesztivál kezdete előtt elfogytak a szombati napijegyek. Rick Astley lépett színpadra, a mostanában hazánkban uralkodó retro őrület azon előadója, aki a ’80-as, ’90-es években is tudott énekelni és jó dalokat is énekelt. Kinézetén az idő csak javított, igazán fiatalos, elegáns még mindig, csak most sokkal sármosabb. Jó zenészekkel, gyönyörű és tehetséges vokalista lányokkal és sok régi slágerrel érkezett, amiket még mindig együtt tudtunk énekelni vele, annyit hallottuk őket anno. Hozott kevésbé ismert dalokat is, ezek is igazán jól szóltak, kellemes hangszíne, könnyű dallamai tökéletes nyáresti szórakozást jelentettek. Nyitottsága a közönség felé és enyhén fanyar humora csak emelte a hangulatot, a korábbi években nálunk koncertező hasonló kaliberű sztárok fellépéséhez képest kifejezetten felüdülés volt egy kellő arányban nosztalgiázó, mégis profi, színvonalas produkciót látni.



A Paloznaki Jazzpiknik ismételten mutatott valami újat, hozott nekünk régi nagy kedvencet, tömegeket mozgatott meg és a gyerekek is jól érezték magukat a fesztiválon. Ilyen kombinációban egyik fesztivál sem teljesít, ezért ez a kedvenc fesztiválunk. Jövünk jövőre is, köszönjük az ideit! – frk4muzik – Dolhai-Janza koncert képekben - klikk a fotóra

