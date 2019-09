Elhunyt a kiváló magyar zenész - 65 éves volt Szomorúan tudatjuk mindenkivel, hogy Gallai Péter ma éjszaka álmában elhunyt – írta a Piramis zenekar a Facebookon. A Bikini és a Piramis együttesek billentyűse és zeneszerzője 66 éves volt. "Szomorúan tudatjuk mindenkivel, hogy Gallai Péter ma éjszaka álmában elhunyt. Péter a Piramis zenekar billentyűse, énekese, szerzője, a zenekar örökös tagja. Döbbenten és mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, osztozunk családja fájdalmában.

A szombati Várkertes koncertünkön megemlékezünk róla. "Szállj fel magasra!" PIRAMIS zenekar: Pinyó, Janó, Csoki, Vöri, Bence, Vilma" - áll a tájékoztatóban. Rockoperát is írt. Gallai Péter 1971-ben alapította meg első zenekarát. 1974-ben végzett a Konzervatóriumban. Játszott a Nautilus zenekarban, 1974-től 1982-ig a Piramisban zenélt, tagja volt a Favágóknak is. Egyéb sikeres együttese: Bikini. 2009 óta ismét a Piramis tagja. Az 1980-as években Kováts Krisztával és Fábri Péterrel közös gyermekműsora volt, utóbbival együtt írta a Kolumbusz című rockoperát, amit 1992-ben mutattak be. Nyugodjon békében! [2019.09.16.]