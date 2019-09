Megnéztük DJ Bobo koncertjét a Budapest Parkban - képekkel

DJ Bobo ma is legalább annyi rajongóval büszkélkedhet hazánkban, mint a slágereit ontó kilencvenes években, így majdnem telt házas koncertet adott szeptember 14-én a Budapest Parkban.

A koncert előtt DJ André próbálta retró zenéjével hangulatba hozni a közönséget, a sztár színpadra lépését mégis feszült várakozás előzte meg, majd bombaként robbantak az első taktusok.

A többszintes színpad mögötti kivetítések a koncert első részében a világűr tematikájára épültek. Az első őrjöngést a Keep on dancing váltotta ki, majd hallhattuk a Where is your love-ot, felcsendült a Flashdance-ből a What a feeling. Később a budapesti vámpírokat is próbálta életre hívni az Eurovíziós dalfesztiválon indult szerzeménnyel (Vampires Are Alive). S ezeket követték a régi nagy slágerek, mint a Pray, latinos életérzést jelenített meg a Seniorita, az Everybody című dalra pedig együtt lüktetett a zenésszel a nézőtér.

DJ Bobo arcát az egész program alatt áthatotta az őszinte öröm, a közönség fogadtatásától és a dalok együtt éneklésétől. Magyar szavakkal is készült a budapestieknek, sziasztokkal köszönt a nézőknek, és örömmel osztotta meg, hogy ez már a negyedik magyarországi koncertje. Külön is köszöntötte azokat, akik most először látják a show-ját. A magyar közönséggel és az országgal kapcsolatos viszonyát az első koncertjén kezdődött szerelemnek nevezte.

DJ Bobo mellett megjelent a zenekarában felesége, Nancy is, akivel a dalok hangzása még mindig a régi. A koncert hangulata a Freedomnál tetőzött, majd a visszatapsolás után hallhattuk a Chihuahua-t, végül az utolsó dal alatt (There is a Party ) a zenészek háttere egy magyar zászló felett „Köszönöm Magyarország” felirat volt, ami a közönséggel kialakított kapcsolat méltó zárása volt. Köszönjük mi is!

Ódor Terézia

DJ Bobo koncert képekben





