Ivan & The Parazol a RockHáz színpadán lép fel! Október 4-én Budakalászon koncertezik az Ivan & The Parazol. A már jó pár éves hagyományhoz hűen, a nyáriszünet után idén ősszel is visszatér a Budakalászi Faluház pop up rockklubja, vagyis a RockHáz. Méghozzá olyan sztárfellépővel debütál az idei szezon, akik többek között azt is elmondhatják magukról, hogy játszottak már a Deep Purple előtt. Persze az Ivan & The Parazol zenekar manapság már önmagában is tökéletesen megállja a helyét, a kvartett tagjai fiatal koruk ellenére szinte ikonikusak.



Csakúgy, mint a zenéjük által megidézett legendás rock hőskorszak. Imidzsük és dalaik a jelenből pillanatok alatt a múltba repítenek, műfajilag mégis nehézkesen lenne besorolható a zenekar: stílusukat bár alapvetően a '60-as, '70-es évek zenei irányzatai mozgatják, muzsikájukban kortárs irányzatok elemei is jócskán felbukkannak múzsaként. Egyértelmű hát, hogy a RockHáz színpadára is őrületes bulival készülnek a srácok. Számukra a színpadot ráadásul a stílusban igencsak passzoló, héttagú ethno-beat muzsikával operáló Aurevoir csapata melegíti be. Belépőjegy elővételben 2.000,-Ft

A koncert napján a helyszínen 2.500,-Ft További infó itt. [2019.10.01.] Megosztom: