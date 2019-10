Duplázik a Magashegyi Underground

Dupla koncertet ad a Magashegyi Underground november 1-jén és 2-án az újbudai A38 hajón.

"Úgy éreztük, november 1-jén, Mindenszentek napján lehetne olyan koncertet tartani, ami eltér a többitől, ünnepélyesebb felhangú. Teret adunk a mélyebb daloknak, amire az embereknek oda kell figyelniük. Ezek, amilyen például a Nyár, némafilm című, a fesztiválkoncertek egy órájába nem férnek bele" - mondta Bocskor Bíborka énekes, aki az M1 aktuális csatorna és a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának közös vendége volt kedden.

A koncerten a színpad a terem közepén fog elhelyezkedni, a zenekart körbeveszi a közönség. Különlegesség továbbá, hogy az együttes felett virágfüggönyt alakítanak ki és egy négyfős kórus is színpadra lép.



"A liliom - mint attribútum - már egy éve létezik a Magashegyiben, hol a mikrofonon, hol a hajamba applikálva. A Tóth Krisztina versére írt A te neved című dalunkhoz készült egy live videó, ennek mintájára most is liliomok fognak fejjel lefelé lógni, kifordítva a világot" - mondta végül Bocskor Bíborka.

[2019.10.15.]