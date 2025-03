Euforikus dallamok és a lét boncolgatása - MONO új lemezével érkezik Budapestre

A japán poszt-rock zenekar tavaly ünnepelte 25. születésnapját és ekkor adták ki legújabb, OATH című nagylemezüket is, amelyet egy 29 állomásos turné keretében ősszel Európában is bemutatnak. A MONO szerencsére Budapestet sem hagyja ki a körútból, így éteri dallamaikat november 24-én hallgathatjuk élőben a Turbinában.

A MONO új nagylemeze, az OATH központjába az életet kitevő idő áll és az, miként lehet a legtöbbet kihozni ebből az időből. A zenekar mindig is szívesen foglalkozott a létet boncolgató kérdésekkel, azzal, hogy mi a célunk és mit kellene tennünk a rendelkezésünkre álló idővel. Az elmúlt 25 év alatt a MONO olyan témákat vizsgált, mint a sötétség és a fény kapcsolata, a remény a katasztrófával szemben, valamint a születés és a halál kettősége. A formáció régi barátjával és munkatársával, Steve Albinivel rögzített és kevert OATH egy jóindulatú elmélkedést kínál a MONO-ra jellemző univerzálisan átélhető egzisztenciális vizsgálatra válaszul.

A MONO 1999-ben alakult Tokióban. Egyedi zenei megoldásaikkal háttérbe szorították a rock műfaját és kialakították saját zenei birodalmukat, ahol az instrumentális zenében jelen van a shoegaze gitárzaj, a poszt-rock és a klasszikus zene hatása is. A brit NME egyszer az istenek zenéjeként hivatkozott dalaikra. Nemcsoda, hogy számos film- és sorozat zenéje is kötődik a formáció nevéhez, jelölték őket az Ariel Award-on a legjobb eredeti filmzenéjért járó díjra, míg a The Marshall Hawkins Awards-on el is nyerték azt a Where We Begin zenéjéért. Ők feleltek a Haruki Murakami által írt All God’s Children Can Dance című film dallamaiért is.

Zenéjük sosem zárult egy műfaj köré, inkább hangulatok egésze, euforikus és dinamikus előadásmódjuk pedig az egyik legjobb koncertzenekarrá teszi őket. Erről tanúskodott a MONO 10 éves jubileumi koncertsorozata is, ahol klasszikus zenekarokkal kiegészülve álltak színpadra olyan nagyvárosokban, mint New York, Tokió, London és Melbourne. Holy Ground címen élő albumon is meghallgatható a New York-i koncertjük, míg a tokiói fellépésükön az NHK Szimfonikus Zenekar vezetőjével, Fuminori Shinozakival is volt szerencséjük együttműködni.

2018-ban a MONO egy különleges meghívásnak köszönhetően a londoni Meltdown Festival headlinerei közt lépett fel, a kurátor, Robert Smith (The Cure) kérésére. Olyan előadókkal osztoztak a színpadon, akikre inspirációként tekintenek, mint a My Bloody Valentine, a Nince Inch Nails, a Mogwai és a Deftones.

20. évfordulójuk alkalmából, 2020-ban adták ki 10. lemezüket Nowhere Now Here címmel, amelyet ezúttal is egy négy állomásos, különleges klasszikus zenei sorozattal ünnepeltek. Az egyik ilyen koncertet a londoni Barbican Hallban adták 2000 ember előtt. A fellépést rögzítő Beyond the Past album második helyen végzett a Billboard klasszikus crossover lemezei között. A MONO a járvány közepén kezdett el dolgozni 11. nagylemezén, amelyet Steve Albinival rögzítettek. A Pilgrimage of the Soul a Billboard 85. helyéig jutott albumeladások tekintetében és második helyre került az Alternative New Artist Albums listán. 2024-ben pedig immáron a 25. évfordulójukat ünnepelték az OATH megjelenésével, amelyet november 24-én mi is élőben hallhatunk a Turbinában.

Fotó: MONO

