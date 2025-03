15 év után új dallal jelentkezett a Wendigo - From Within premier Tavaly márciusban, 13 év szünet után, nagy meglepetésre újra összeállt a Fonogram-díjas Wendigo, ám a lendület a BZ 50. születésnapjára szervezett koncerten is túlmutat. Az eredeti felállású csapat idén egy háromszámos EP-vel jelentkezik, melynek dalait havonta mutatják be. Az első dal a 'From Within' címet viseli és március 14-én érkezik a YouTube-ra és a streaming szolgáltatókhoz. "A dal eredetije még a kettes lemez idejéről származik, és amikor újra elkezdtünk együtt dolgozni, gyorsan kiderült, hogy van keresnivalója a friss szerzemények között. Némi átalakítás és egy gyilkos páros szóló beemelése után ez az első hivatalos stúdiófelvételünk az 'Audio Leash' lemez óta." (Bátky Zoltán, énekes)



A Wendigo ezt és egyéb meglepetéseket, valamint természetesen régebbi dalait is megdörrenti március 29-én az Instant színpadán, ahol a Buso Von Kobra és a Vulgar Display of Cower Pantera tribute csapat társaságában játszik. A bulira az Early Bird jegyek már elfogytak, de a koncert napjáig még kedvezményes áron lehet elővételes jegyet vásárolni.