Totális Metal koncert - Pokolgép évek: Metal az ész 35! 2025. június 14-én, egy újabb tartalmas és látványos heavy metal show-val folytatja fővárosi fellépéseinek sorát a Totális Metal produkció. A 2023-as tripla születésnapi nagykoncert, illetve a tavalyi fergeteges buli után ezúttal a Metal az ész album 35 éves jubileumát (is) megünneplő programmal lép a Barba Negra színpadára a három évvel ezelőtt összeállt, és azóta is változatlan tagsággal működő formáció, azaz Kalapács József (ének), Nagyfi László (gitár), Rudán Joe (ének), Pazdera György (basszusgitár), Tarca László (dob), és Nagy Dávid (gitár). Józsi programajánlója:

“Jelen állás szerint egy pár dalt játszunk majd a ‘Metal az ész’ lemezről, igaz, még bármi megeshet az elkövetkezendő hetekben a felkészülés során, mert már beszéltük, hogy esetleg még beemelhetnénk többet is. De mivel ez egy kicsit (vagy nagyon?) mostoha album, itt most az a lényeg, hogy egyáltalán játszunk róla! (nevet) Tehát arról is megemlékezünk majd az este folyamán, de mivel alapvetően egy bőséges repertoárból tudunk válogatni, ezért a legnagyobb dalok mindenképpen felcsendülnek. Szóval, egy nagyon erős Pokolgép best of-ra készülhetnek a rajongók, azoktól a megöregedni semmiképpen sem hajlandó arcoktól, akik a Totális Metal formációt alkotják. (nevet) Nyilván - racionálisan nézve - felettünk is múlik az idő, de annyira a fiatalok között élünk, dolgozunk, létezünk, hogy ez teljesen konzervál minket.”



Az esten különleges vendégeként az idén 35. születésnapját ünneplő - Katona Főnök vezényelte - Akela, valamint a neoklasszikus metal hazai meghonosítója, a Classica melegíti be a hangulatot. 2025.06.14. Barba Negra / TOTÁLIS METAL - 35 éves a Metal az ész nagylemez

Jegyek H-Music Hungary [2025.03.19.] Megosztom: