Candace Bushnell tudja, hogy milyen egy jó történet - és nem fél elmesélni Kíváncsian érkeztem Candace Bushell különleges egyszemélyes előadására, egy kicsit nosztalgikus hangulatban, elvégre a huszonéves korszakom ikonikus sorozata volt a Szex és New York. Hétről hétre vártam türelmetlenül, hogy láthassam az HBO-n a négy barátnő pezsgő, Cosmopolitan koktéllal fűszerezett, férfiakban, érzelmekben és divatos ruhákban gazdag életét. A program folyamán Candace személyes történeteket osztott meg életéből és szakmai útjáról. Betekintést nyújtott abba, hogyan költözött el 18 évesen New Yorkba 20 dollárral, miként vált rovatvezetővé a New York Observerben, majd New York Times bestseller könyv íróvá, akinek regényéből Emmy-díjas tévésorozat készült. Karrier története mentén megosztotta tapasztalatait magasságokról és mélységekről, a szerelemről, a barátságról és a férfiakról - kezdve onnan, hogy minden férfi hazudik és attól, hogy Pulitzer-díjas íróval vagyunk. még nem válunk azzá automatikusan. A színpad díszletei, mint például a Manolo Blahnik cipők és a pink velúr kanapé, a "Szex és New York" világát idézték meg. Színpadi telefonja sokszor csengett, melyet mindig "csak jó híreket" felszólítással kapott fel és természetesen mindig a barátnői "hívták" - az igazi Samantha, Charlotte és Miranda. Candace laza, kötetlen és barátságos stílusa lehetővé tette számunkra, a közönség számára, hogy úgy érezzük, mintha mi is a baráti beszélgetés részesei lennénk. Az előadás során az írónő - természetesen pink Manolo cipőben és koktéllal a kezében - humoros anekdotákat osztott meg, interakcióba lépett a közönséggel, mókás fotókkal 'valódi vagy nem valódi' játékot játszott velünk.Reflektál a modern társkeresés nehézségeire, arra, hogyan változott meg a párkapcsolatok dinamikája az internet és a közösségi média korában, megosztotta gondolatait arról, hogy mindez milyen hatással van a fiatal nők életére és kapcsolataikra. Egyik kedvenc tréfás kérdésem volt, hogy mi a különbség Candace cipős szekrénye és Carrie cipős szekrénye között? Természetesen az, hogy Candace fizetett a lábbelikért. Örömmel hallgattam az igazi Carriet, egy valódi csajos óra volt - klassz volt nevetni és múltidézni! Megyeri Nóra [2025.03.26.]

