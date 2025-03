Telt házas Dynazty buli a Barba Negraban - képekkel Március 8-án telt házas koncertet adott a Dynazty a Barba Negra Blue színpadán. Az esemény menet közben négy zenekarosra nőtte ki magát, három előzenekart is megnézhettünk az este folyamán. Kezdésképp a Kilmara csapata lépett színpadra. A spanyol power metal zenekarra tagadhatatlan hatást gyakorol a nyolcvanas évek világa. Egyen „szabadidő ruha” szettben jelentek meg, hogy visszarepítsenek minket a nosztalgia hullámain bő fél órás műsorukkal az időben. Második fellépő a Trick or Treat zenekar. Szerintem a stílus kedvelőinek nem kell bemutatni a 2002 óta létező olasz power metal zenekart. A színpad két oldalán két óriás felfújt szellem pofa próbált minket megijeszteni. A zenekar tagok csontváz mintás szettben léptek színpadra, olykor óriás cukorkával pózolva a színpadon. Ezt az óriás felfújt nyalókát be is dobták a közönségbe, hogy végig adja a nagyérdemű a teremben, hisz az „ördög csak cukorkát akar” ugye. Az óriási nyalóka mellett felfújt cukorkák is röpködtek a közönségben. Nagyjából fél órát játszottak ők is. Harmadik zenekarunk, akire már szinte csordultig telt a sátor a Nanowar of Steel. Azt mindenki tudja, hogy az olasz csapat egy paródia zenekar, nevükben például a Manowar és Rhapsody of Fire zenekarok vannak kiparodizálva, de egész zenei életművüket erre alapozták. Az intróban egy robot hölgy számolt vissza és tartott szóval minket kezdésig. Például David Hasselhoff nevét kellett kiabáljuk. A zenekar szett sárga paróka, lila paróka, lila tüll szoknya, varázs cilinder, a teljesség igénye nélkül. Raffaello a lila tüll szoknyát egy sárga esőkabáttal is kiegészítette olykor, Carlo pedig ceremónia mesterként irányította a közönséget cilinderében. Majd a következő dalok egyikében egy hatalmas plüss bagoly érkezett a színpadra, hogy a jó hangulat mellé szárnyakat adjon a közönségnek is. Emellett „George Michael Careless Whisper” szürreális átdolgozásának egy részletét is meghallgathattuk, közpen volt egy kis tűzijáték meg füst a megfelelő részeknél. A koncert végén pedig random összeszereltek egy asztalt, amit körbe adtak a közönségben. Szürreálisan vicces előadás volt, jól szórakoztunk. Nem sokkal 22:00 előtt léptek színpadra az este főhősei, irgalmatlan lendülettel berobbanva a színpadra. Színpadon a Dynazty! Dynazty és Nanowar of Steel koncert képekben - klikk a fotóra

A svéd power metal banda hazajár szinte már hozzánk, de sosem elég Nilsből és csapatából. Nils első pillanattól kezdve kezébe vette a gyeplőt, és magával ragadta a közönséget szuggesztív színpadi jelenlétével. A harmadik dalnál megköszönte még koncert elején nekünk, hogy teltházassá tettük az eseményt, hálásak érte, és mindig öröm visszatérniük hozzánk. Az új lemezük dalai mellett elhozták a régi klasszikusokat is, illetve természetesen a közönség kedvenc dalokat is. Nils hangja elképesztő erővel bír, mondanám, hogy ilyen hang nincs is, pedig van, itt van, Nils torkában. A „Waterfalls” sláger nóta után egy kis akusztikus összeállítás következett, ahol Nils brillírozott ismét magas hangok terén is. Nils a Dynazty mellett még az Amaranthe és egyéb zenekarokban is énekel, plusz állandoán turnézik valamelyik csapatával, nem is tudom, hogy bírja erővel. A legmagasabb hangokat is kristály tisztán énekeli ki, a lírai „Yours” a koncerten most is hidegrázós, ahogy előadta. Rengeteg tűzijáték is tarkította a koncertet, mindig tökéletesen illeszkedve az adott dal tematikájába, ahol a dal és a látvány megkívánta. A magyar szuper rajongók az utolsó előtti dalnál Nils kérésére feladták a magyar zászlót a zenekar logójával, amit mielőtt a komplett zenekar aláírt volna, Nils büszkén hordott körbe és lobogtatta a színpad széltében, hosszában, illetve még magára is tekerte, hátára és vállára vetve, ebben énekelve egy szakaszt. A legutolsó tétel természetesen és nyilván (Dynazty rajongók ezt tudják), az elmaradhatatlan és kötelező sláger nóta, a „Heartless Madness”, ami ezúttal is negyed órásra lett nyújtva, közönségénekeltetéssel, tapsoltatással, és ovációval egybekötve. Sokszor láttam már a fiúkat (remélem, még fogom is), de egészen elképesztően különleges, katarzisokkal teli este volt ez, végig tombolta az egész sátor, eddigi legjobb koncertjük, amit láttam. Remélhetőleg hamarosan viszontlátjuk a zenekart, illetve Nilst valamelyik (bármelyik) csapatával is párhuzamosan. A szervezésért köszönet a H-Music csapatának! Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri Videók:

Nanowar of Steel

Dynazty Setlist:

Nanowar of Steel:

1. Sober

2. Stormwarrior of the Storm

3. Pasadena 1994

4. Wall of Love (George Michael cover)

5. Disco Metal

6. Uranus

7. HelloWorld.java

8. I| cacciatore della notte

9. Norwegian Reggaeton

10. Armpits of Immortals

11. La Polenta Taragnarock

12. Valhalleluja Dynazty:

1. Fortune Favors the Brave

2. Game of Faces

3. Natural Born Killer

4. The Grey

5. Waterfall

6. Instinct / The White / Highway Star (Instrumental)

7. My Darkest Hour/ Power of Will / Yours (Acoustic)

8. Yours

9. Call of the Night

10. Drum Solo

11. Presence of Mind

12. The Human Paradox

13. Dream of Spring

14. Heartless Madness