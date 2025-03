Alan Walker elrepített bennünket futurisztikus világába, és imádtuk Március12-én Alan Walker norvég zenei producer és DJ. tette tiszteletét nálunk a Papp László Arénában. A progresszív / electro / dance house hercege még nincs harminc éves, de már tíz éve a nemzetközi slágerlisták élén tarol, több millió követővel, rajongóval, és több száz millió megtekintéssel a YouTube csatornáján. Az Aréna csordultig telt, a leghátsó sorokig tömve volt a nézőtér. A bemelegítésről Metzger Viki gondoskodott a DJ pult mögött, tudta mivel kell felpezsdíteni a hangulatot kellően, szóval „dübörgött a lábunktól a föld, dübörgött a hangunktól a ház (aréna), és agyunkat ritmus rázta fel, szívünkben úrrá lett a láz”... és hasonló retró (borzalom, hogy a gyerekkorom retró) klasszikusokkal is készült az estére. Fél órás műsora után molinó fel, szünet, készülődés a színfalak mögött. Nem sokkal este kilenc óra előtt egy űrhajó bukkant fel a molinóra kivetítve, hogy elrepítsen minket két órára Alan Walker fantasztikus, futurisztikus, sci-fi, fantasy világába. Molinó le, és egy hatalmas, monumentális DJ pult építmény, mondhatni monstrum tárult elénk, ami Alan logójának mintázatával volt kivilágítva, és egész este különböző neonfényekben pompázva biztosította az alap háttér fényeket is. Két oldalt lépcső is vezetett a pultra (ennek később szerepe is lett). Gigantikus lézershow vette kezdetét, miközben az óriás kivetítőkön Alan fantasy világába kalauzolt el minket, természetesen mindig az adott dalnak megfelelően. A műsor alapvetően négy „epizódra” volt osztva a „Walkerworld” -ben, ahol az első három epizódban egyenlően voltak a dalok elosztva, mindegyik szakaszban tizenegy dal, majd az utolsó, negyedik epizódra négy klasszikus tétel jutott. Patentül felépített fantasi sztori, esetleg az is lehet, hogy a jövőt jósolta meg, és vetítette elénk Alan, ez a jövő zenéje. Van aki szerint űrhajó, van aki szerint drón, van aki szerint videójáték, van aki szerint egy sci-fi film a sztori, mindegy melyik verzió, mindenkinek a saját fantáziájára van bízva, mindegyik verzióban hibátlanul megállja a helyét a történet, ami a zene alatt a szemünk elé tárult. Van egy sztereotípia, mely szerint a DJ csak vigyázban áll a pult mögött, és gombokat kapcsolgat. Nos Alan Walker esetében nagyon nem erről szól a program, sőt. A saját dalok, mixek mellett persze átdolgozásokat is hallhattunk, amik egyébként ebben a változatban is slágerek. (Coldplay, Pittbull, Sia, teljesség igénye nélkül). Mindemellett énekesek is felléptek Alan-nel. A szépséges Anne Gudrun norvég énekesnő, akinek a hangja is gyönyörű, valamint a sármos Robin Packalen finn énekes, akinek szintén hidegrázósan jó hangja van. Duettet is énekelt a két énekes, közben Alan olykor felpattant a DJ pultra, videózott minket, majd visszaugrott az emelvénye mögé, hogy tovább keverje a talpalávalót. Minden második dalnál a lézer show és a kivetítőn futó sztorik mellett láng csóvák lobbantak, és tűzijátékok robbantak. Alan a védjegyévé vált maszkban és kapucnis pulóverében végig ugrálta velünk a showt, nem tudom, hogy bírta energiával, le a kalappal. A harmadik szakaszban a telefonunk vakuival is bevilágítottuk az arénát, amik most épp ritmusra táncoltak, mint millió hullócsillag az égbolton. A műsor végén Avicii-ről is megemlékezett, majd két óra elteltével felcsendült a legnagyobb sláger, a várva várt „Faded”. A közönség egészen a leghátsó sorokig ugrált csápolt végig a koncert teljes hossza alatt, elképesztő estének lehettünk szem és fültanúi. A szervezésért köszönet a Live Nation csapatának! Balázs Adrienn Videók Setlist:

WalkerWorld Video Intro

1. Welcome to Walkerworld

2. Move Your Body (Sia cover)

3. Incommunicado

4. The Drum

5. Ignite (K-391 cover)

6. Alone Pt II

7. Forever Young

8. Welcome to the Lonely Club

9. Diamond Heart

10. Barcelona

11. Lonely WalkerWorld 2nd Video

12. Avalon (with Anne Gudrun)

13. Alone (with Anne Gudrun)

14. Heading Home (with Robin Packalen)

15. Tired (with Robin Packalen)

16. Hero (with Robin Packalen)

17. Sing Me to Sleep

18. Hymn for the Weekend (Coldplay cover)

19. Darkside

20. Thick of It All

21. Who I am (with Robin Packalen)

22. Yesterday (with Robin Packalen)

23. Dust (with Robin Packalen)

24. Play (K-391 cover) (with Anne Gudrun) Lights explode – video 3

25. Legends Never Die (League of Legends cover) (with Anne Gudrun&Robin Packalen, with smartphone lights on)

26. Give Me Everything (Pitbull cover)

27. The Spectre

28. Force

29. Sky

30. Don't you hold me down (with Anne Gudrun)

31. All Falls Down (With Anne Gudrun & Robin Packalen)

32. Better Off (Alone, Pt. Il)

33. Man on the Moon (with Robin Packalen)

34. Last Song Video 4- Archive

35. Lily

36. On My Way

37. Levels (Avicii cover) (With Rainbow Lights & Lasers)

38. Faded (We Will Rock You K by Queen in between) [2025.03.23.]