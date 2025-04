Sámán dob, black, doom és szimfonikus metal egy estén a Barba Negra Blueban - Leaves' Eyes koncerten jártunk Márciu18-án visszatért hozzánk a Leaves’ Eyes csapata a Barba Negra Blue színpadára. Az este első előzenekara 2007-ben alakult, német melodic death/black metal banda, Halls of Oblivion volt. Borult melankolikus súlyos atmoszférát teremtettek abban a fél órában, amit műsoridőnek kaptak. Érdekes élmény volt. Második előzenekar a chilei Ater csapata volt. A black/ death/ doom/ progresszív metal banda is nagyjából fél órát játszott, sötét atmoszférikus hangulatot teremtve. A piros színek domináltak, ezzel is a zene súlyosságát növelve, miközben a zenekar tagok csuklyába burkolództak. Harmadik fellépőként a Nytt Land formációt tekinthettük meg. Oroszországból, Kalácsinkból érkeztek, férj feleség. A formáció egészen különleges zenei világba kalauzol el minket, többek között sámán dobon, hárfán, és egyéb népi hangszereken játszanak. Stílusukat tekintve nordic/ folk / pagan rock, de vigyázat! Gitár nincs. Igazából számomra egysíkú volt kicsit fél órán keresztül hallgatni ahogy sámánként dobolva próbálnak minket eufórikus avagy meditatív állapotba ringatni, velem egyiket sem sikerült, de érdekes élmény volt ez is. Elérkeztünk az este főszereplőihez, színpadon. A Leave’s Eyes zenekar. A 2003-ban alakult német és norvég tagokból verbuválódott szimfonikus metal csapat évek során történt tagcseréit most nem sorolnám fel, a zenekar honlapján megtaláljátok. Szó szerint berobbantak a színpadra a háttér „statisztákkal”, pajzsokkal, kardokkal, harci díszbe öltözve. Elina mellett Alexander a másik énekes. Elina a lágyabb hangokért, Alexander a hörgésért felelős alapvetően. Azonban Elina meglepő rugalmassággal vált a dallamos ének, és a hirtelen üvöltések, hörgések között szintén. Volt itt galoppozó dal, csatába is mentünk, amikor két harcos a színpadon vívott meg egymással, közben a hadsereg is visszatért olykor a színpadra pajzsokkal, kardokkal hátvédként, és arra is jutott idő, hogy a közönségből erre vevő rajongókkal igyon a zenekar egy kupica pálinkát, szó szerint szétosztottak megközelítőleg tíz kis feles pohárnyit az arra lelkes jelentkezőknek. Vaskos gitárszólókban is volt részünk bőven, családias hangulat alakult ki a koncert végére a Barba Negra Blue sátrában. A közönség lelkes tapsviharral üdvözölte minden dalukat. A setlist a tavalyi album dalaiból és persze régi slágeriekből arányosan volt felosztva. Koncert végén a tagok szívesen dedikáltak, fényképezkedtek, beszélgettek. Remek este volt, a szervezésért köszönet a H-Music csapatának! Balázs Adrienn Videók Setlist: 1. Chain of the Golden Horn 2. Hammer of the Gods 3. Across the Sea 4. Serpents and Dragons 5. Edge of Steel 6. Who Wants to Live Forever 7. Sign of the Dragonhead 8. Realm of Dark Waves 9. My Destiny 10. Swords in Rock 11. Hell to the Heavens 12. Farewell Proud Men 13. Forged by Fire [2025.04.03.] Megosztom: